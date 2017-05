"Lusoscopia" de artistas portugueses em Paris arranca a 17 de maio

Lusa 10 Mai, 2017, 16:57 | Cultura

A iniciativa é de João Pinharanda, diretor do Centro Cultural Camões em Paris, e vai reunir nomes como Adriana Molder, Ana Léon, Arpad Szenes, Bela Silva, Jorge Martins, Jorge Molder, Manuel Cargaleiro, Maria Beatriz, Maria Helena Vieira da Silva, Maria Loura Estêvão, Michael Biberstein, Miguel Branco, Rodolphe Bouquillard, Rui Chafes e Rui Moreira.

"O mês de maio em Paris vai ser o mês da Lusoscopia. Nove exposições simultâneas vão reunir 15 artistas para evidenciar a importância da criação portuguesa no mercado da arte e na paisagem cultural francesa", indicou João Pinharanda, em comunicado enviado à agência Lusa.

O também conselheiro cultural da Embaixada de Portugal em Paris explicou que "mais de 20 galerias parisienses promovem regularmente artistas portugueses", sendo a "primeira vez" que se reúnem "estes artistas e estas galerias, num evento único".

O objetivo da Lusoscopia é "fazer descobrir ao público a incrível riqueza da cena artística portuguesa, alargar o interesse do mercado e da crítica internacionais pela criação portuguesa e estimular as trocas entre galerias francesas e portuguesas".

Em março, João Pinharanda tinha avançado à Lusa que escolheu o nome "Lusoscopia" "como se fosse uma radiografia cultural", inspirando-se na palavra `lusofonia` - utilizada para designar a dimensão internacional da língua portuguesa - para mostrar a dimensão universal da criação visual portuguesa.

A iniciativa, que poderá vir a repetir-se anualmente, vai integrar as ações culturais "Nocturne de la Rive Droite" e a "Noite Europeia dos Museus", que vão realizar-se a 17 e 20 de maio, respetivamente, em Paris.

A 17 de maio, a Hélène Bailly Gallery vai expor obras de Manuel Cargaleiro e Maria Helena Vieira da Silva, enquanto a Galeria Mendes vai apresentar a mostra de escultura "Absences", de Rui Chafes.

Entre 19 de maio e 10 de junho, a Kogan Gallery vai apresentar a exposição de desenhos "La Peau des Nuages", de Jorge Martins, e a Galerie du Passage vai expor peças de cerâmica da artista Bela Silva.

A partir de 19 de maio até 23 de setembro, a Galerie Thorigny vai apresentar a exposição de pintura "Variations Africaines", do lusodescendente Rodolphe Bouquillard.

Jorge Molder está integrado numa mostra coletiva de artistas da Galeria Bernard Bouche, de 20 de maio a 08 de julho.

De 18 de maio a 18 de junho, a Galeria AR/PAB vai expor "Figuras de Convite: quatro artistas portugueses", nomeadamente Ana Molder, Ana Léon, Maria Beatriz e Maria Loura Estêvão.

Ainda em termos de exposições coletivas, de 20 de maio até julho, a galeria Jeanne Bucher Jaeger vai apresentar "Corps et âmes - Un regard retrospectif", com obras de Arpad Szenes, Maria Helena Vieira da Silva, Michael Biberstein, Miguel Branco e Rui Moreira.

Paralelamente, a delegação francesa da Fundação Calouste Gulbenkian vai ser palco, a 18 de maio, da mesa redonda "Voix aux Images! (faire et penser l`art en portugais)" ["Voz às imagens! (fazer e pensar a arte em português")], na qual vão ser apresentados livros sobre artes plásticas e fotografia portuguesas.

Por outro lado, a Gulbenkian de Paris vai acolher, de 31 de maio a 27 de agosto, a exposição "Graça Morais - A Violência e a Graça", estando previsto um colóquio, a 06 e 07 de junho, com vários especialistas da obra da artista portuguesa.

No âmbito dos "Encontros Coreográficos Internacionais de Seine-Saint-Denis", está ainda previsto o espetáculo "Os Serrenhos do Caldeirão, exercícios em antropologia ficcional", a 16, 17 e 18 de maio, no Centre National de la Danse, em Pantin, nos arredores de Paris.

A 18 de maio, no Instituto Goethe de Paris vai ser exibido o filme "Durante o fim", de João Trabulo, um documentário sobre o trabalho de Rui Chafes e, a 17 de maio, estreia, em França, "São Jorge", de Marco Martins.

Ainda na programação da lusoscopia, vai haver o lançamento de livros de fotografia de Ângelo de Sousa, Carlos Lobo, Manuela Marques e Sandra Rocha, a 24 de maio, na Librairie Loco.

O evento acontece paralelamente ao Festival Chantiers d`Europe, que começou a 02 de maio e decorre até 24 de maio e em que Portugal volta a estar em destaque com espetáculos de teatro, de dança e uma exposição sobre o 25 de Abril, no Espace Pierre Cardin do Théâtre de La Ville.

