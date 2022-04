Hoje, a partir das 15h00 é celebrada a missa de corpo presente na Basílica da Estrela, em Lisboa. Depois, o cortejo segue para o Cemitério do Alto de São João onde será feita a cerimónia de cremação prevista para as 17h00.Eunice Muñoz morreu na sexta-feira no Hospital de Santa Cruz, em Lisboa, aos 93 anos.Nascida na Amareleja, no distrito de Beja, em 1928, completou em novembro 80 anos de carreira.