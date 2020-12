"LUX Film Days Online" é uma iniciativa do Parlamento Europeu em Portugal, em conjunto com a plataforma de streaming, Filmin Portugal, dedicada ao cinema europeu e de autor.





Até dia 24 de dezembro é possível ver filmes premiados os filmes finalistas do Prémio LUX de Cinema. Vão estar disponíveis os filmes: ''A Mulher em Guerra'', de Benedikt Erlingsson (Prémio LUX 2018), ''Sami Blood'', de Amanda Kernell (Prémio LUX 2017) e ''Welcome'', de Philippe Lioret (Prémio LUX 2009).







Na lista incluem-se, também, a animção ''A Minha Vida de Courgette'', de Claude Barras (finalista do Prémio LUX 2016), e ''Inimigo da turma'', de Roc Bicek (finalista do Prémio LUX 2014).

A programação do ciclo de cinema apresenta, ainda, ''Corpus Christi, A Redenção'', de Jan Komasa, um filme candidato ao Lux - Prémio Europeu do Público para o Cinema 2021.O chefe de Gabinete do Parlamento Europeu em Lisboa, Pedro Valente Silva, entrevistado pela jornalista Margarida Vaz, apresentou a seleção de filmes.