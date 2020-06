MAAT. O museu que o tempo não tem ajudado a manter portas abertas

Foto: MAAT/DR

O MAAT experienciou a máxima: um azar nunca vem só. Em dezembro teve de fechar portas devido aos estragos provocados por uma tempestade, ocorrida no final do ano passado. Mal refeito desse problema e depois das obras de recuperação, no final de março o novo coronavírus volta a estragar os planos e mantêm as portas do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia fechado mais cinco meses.