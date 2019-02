Macau a postos para o início do ano do Porco

Lusa03 Fev, 2019, 11:26 | Cultura

Entre vermelhos e dourados de balões e de estandartes pendurados em edifícios e pelas ruas, a figura do porco está presente em toda a cidade e estará em grande destaque na parada de celebração do ano novo, no terceiro e no sexto dia (07 e 10 de fevereiro) da "semana dourada", que decorre entre segunda-feira e domingo.

As autoridades disseram esperar entre 80 mil a 90 mil espectadores, num programa que integra ainda um desfile de 18 carros alegóricos, espetáculos culturais e o tradicional fogo-de-artifício.

Este ano, os carros alegóricos vão ter designações alusivas a nomes de pratos preparados para as comemorações do ano novo chinês, também para que não seja esquecido que Macau é cidade criativa de Gastronomia da Organização da ONU para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO).

No primeiro dia do ano do Porco, o dragão dourado gigante vai voltar às ruínas de S. Paulo e ao largo do Senado, dois dos principais pontos turísticos no centro histórico da cidade, acompanhado por vários leões e os deuses da Fortuna, Felicidade, Longevidade e Prosperidade, além dos 12 animais do zodíaco chinês: rato, boi, tigre, coelho, dragão, serpente, cavalo, cabra, macaco, galo, cão e porco.

Antes de o dragão chegar ao templo de A-Má, na zona oeste da península de Macau, haverá queimas de panchões [cartuchos de pólvora] e distribuição de "lai-sis" [envelopes vermelhos com uma oferta simbólica em dinheiro].

Na capital mundial do jogo, este é também um dos períodos em que mais se joga, em nome da tradição que manda procurar a sorte e a prosperidade.

Em 2018, mais de 960 mil turistas entraram em Macau durante a semana do ano novo chinês, que decorreu entre 15 e 21 de fevereiro, uma subida de 6,5% em relação a igual período do ano anterior.

Com pouco mais de 30 quilómetros quadrados e uma das maiores densidades populacionais do mundo, o território recebeu, em 2018, mais de 35 milhões de visitantes.

No ano novo chinês decorre aquela que é já chamada a maior migração do mundo, prevendo as autoridades chinesas que sejam efetuadas cerca de três mil milhões de viagens, entre 21 de janeiro e 01 de março.

Por estrada ou por mar, de avião ou de comboio, milhões de chineses rumam à terra natal para a principal festa das famílias chinesas, equivalente ao natal nos países ocidentais.

Durante aquele período, o país terá em funcionamento cerca de 4.800 comboios, entre os quais 3.500 em linhas de alta velocidade, um aumento de 17%, comparativamente ao ano anterior, refletindo a rápida expansão da malha ferroviária de alta velocidade do país, que compõe já dois terços do total do mundo.

O número de voos aumentará 10%, com cerca de 532.000 travessias aéreas programadas durantes os quarenta dias. Só em Macau, a Autoridade de Aviação Civil aprovou mais 198 voos, até 28 de fevereiro, num aumento de 150% em relação ao período homólogo do ano anterior.

Todas as escolas, do ensino primário ao superior, fecham durante um mês. Para muitos trabalhadores, as folgas e feriados concedidos nesta quadra pelo Governo e as empresas constituem as únicas férias do ano.