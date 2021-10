Macau inaugura Salão de Outono e anuncia prémio de intercâmbio artístico em Portugal

A Fundação Oriente inaugura o Salão de Outono 2021 no sábado e anuncia o vencedor do prémio para as Artes Plásticas, um programa de intercâmbio artístico de um mês em Portugal, disse a organização. (CORRIGE O NOME DA FUNDAÇÃO: ORIENTE E NÃO MACAU)