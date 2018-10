Madrinhas de guerra de soldados portugueses dão a cara numa exposição em Maputo

Lusa27 Out, 2018, 08:06 | Cultura

Amilton Neves, fotógrafo moçambicano, conviveu com elas durante um ano e seis meses e o resultado está patente na Fortaleza de Maputo, no centro da capital moçambicana, até 10 de novembro.

"Elas abriram-me as portas e deixaram-me fazer parte da vida delas durante este período", referiu à Lusa o autor do trabalho.

A exposição, repleta de cor, junta 54 fotografias feitas às madrinhas de guerra no interior das suas residências precárias, no bairro da Mafalala.

Cada qual escolheu o seu guarda-roupa e a pose para se dar a conhecer num exposição que pode vir a dar origem a um livro, refere o autor - para já, apenas um enquadramento das fotografias é dado a quem vista a mostra, incluída na programação do festival cultural Maputo Fast Forward.

O grupo pertencia ao Movimento Nacional Feminino, mulheres que durante a guerra colonial em Moçambique, entre 1961 e 1974, se correspondia através de correio postal com os soldados portugueses.

Eram patrocinadas pelo governo Português que tinha como objetivo dar "apoio moral aos soldados que lutavam nas linhas de frente".

"Algumas não chegaram a ter contacto com soldados portugueses", explicou Amilton Neves, mas doutros casos nasceram relações e filhos que vivem em Moçambique e Portugal.

"Tenho o caso de uma madrinha de guerra que está agora em Portugal para visitar os seus filhos que lá estão, com o pai", exemplificou o fotógrafo.

Com o fim oficial do Movimento Nacional Feminino, a par da independência de Moçambique, em 1975, as madrinhas de guerra passaram a ser vistas como "resquícios" do sistema colonial em Moçambique, dado o seu papel no apoio às forças portuguesas.

Muitas destas mulheres foram recompensadas com posições influentes na sociedade e algumas receberam até casas do governo português, mas hoje vivem discretamente na Mafalala, histórico bairro precário de Maputo.

"Infelizmente, depois da guerra, elas foram esquecidas, mas é importante que surjam mais pesquisas similares, tanto que é minha intenção fazer desta exposição um livro", afirmou o fotografo moçambicano.

Amilton Neves é um fotógrafo moçambicano cujo trabalho examina questões sociais contemporâneas usando técnicas de narrativa e documentário.

Os seus trabalhos já foram expostos no Gana, em Portugal, no Brasil, na Etiópia e no Canadá e em setembro participou, em Accra, Gana, no Nuku PhotoFestival.

