Maestro Antonio Pirolli é novo titular da Orquestra Sinfónica Portuguesa

Pirolli rende no cargo a maestrina Joana Carneiro, que cessa funções no final do ano, e cuja saída tinha sido anunciada pelo Opart em março passado.

Em comunicado, o Opart afirmou que a maestrina portuguesa, de 44 anos, tinha demonstrado "o desejo de cessar funções enquanto maestrina titular da OSP, após o termo do seu mandato, a 31 de dezembro de 2021". Joana Carneiro era maestrina titular da OSP desde janeiro de 2014.

O italiano Antonio Pirolli desempenhava desde outubro de 2019 as funções de maestro convidado principal da OSP, tendo dirigido pela primeira vez a orquestra em julho de 2000, na ópera "Um Baile de Máscaras", de Verdi.

Em outubro do ano passado, Pirolli dirigiu a ópera "La Wally", de Catalani, no Teatro Nacional de S. Carlos (TNSC), e, em janeiro passado, o Concerto de Ano Novo da OSP.

A nomeação de Pirolli, sob proposta da diretora artística do TNSC, Elisabete Matos, "surge na sequência das funções que tem desempenhado desde outubro de 2019", refere o Opart, salientando "a sua dedicação e competência".

Para o Opart, a "dedicação e competência" do maestro, "aliadas à qualidade dos instrumentistas da OSP, são garantia de um trabalho artístico de excelência que o público poderá comprovar no decurso da temporada 2021-22 e seguintes".

O maestro, segundo nota do Opart, "domina um vasto repertório, elegendo obras do período oitocentista italiano e óperas francesas, e fazendo frequentes incursões em Puccini e em repertório sinfónico"

Pirolli já dirigiu, entre outros, New National Theatre, de Tóquio, Teatro Colón de Buenos Aires, Staatstheater Wiesbaden, na Alemanha, Teatro dell`Opera, de Roma, Teatro alla Scala, de Milão, Teatro Carlo Felice, de Génova, e o Teatro Vincenzo Bellini, na Catânia, também em Itália.

De 1995 a 2001, foi diretor musical no Teatro de Ópera de Ancara, ocupando, de 2001 a 2005, o mesmo cargo na Ópera Estatal de Istambul.

Recentemente, dirigiu as óperas "Lucia di Lammermoor", de Donizetti, em Ancara, Bucareste, Istambul, Buenos Aires e Bari, em Itália, "La Gioconda", de Ponchielli, no Festival de Santander, em Espanha, "Il tabarro", de Puccini, e "Pagliacci", de Leoncavallo, em Ancara, "Andrea Chénier", de Giordano, na Deutsche Oper, de Berlim e na Catânia, Itália, "Macbeth", de Verdi, em Lisboa, entre outras, como "Il barbiere di Siviglia", de Rossini, em Ancara, Tóquio, Valência, em Espanha, e Verona, em Itália.

Antonio Pirolli licenciou-se em piano, em 1981, música coral e direção de coro, em 1984, composição e direção de orquestra, em 1985, na Academia de Santa Cecília, em Roma, onde nasceu em 1959.

Prosseguiu os estudos com os maestros Zoltán Peskó, Vladimir Delman e Rudolf Barshai.

Em 1987, classificou-se em 3.º lugar no Concurso Arturo Toscanini, em Parma.

O Organismo de Produção Artística (Opart) tutela o Teatro Nacional de S. Carlos e o respetivo Coro, a Orquestra Sinfónica Portuguesa e a Companhia Nacional de Bailado.