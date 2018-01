Maio de 68 começa em janeiro, nas artes e em Nanterre, como há 50 anos

Lusa21 Jan, 2018, 11:43 | Cultura

O programa envolve a Universidade Paris Nanterre, onde tudo começou, em 22 de março de 1968, com a ocupação do `campus` por uma centena de estudantes, o Théâtre des Amandiers, nesta localidade da área urbana de Paris, Le Palais de Tokyo, o "templo da arte contemporânea", a Cidade da Arquitetura e do Património, a Escola Superior de Belas-Artes, os Arquivos Nacionais, a Biblioteca Nacional de França, a Cinemateca Francesa e o Centro Georges Pompidou, "instituição cultural que o maio de 1968 prefigura", apresentado como "centro nevrálgico" da celebração.

As nove instituições têm por objetivo ir à origem do movimento político e social, que partiu das universidades e chegou ao operariado, analisar o seu legado e a sua vigência na atualidade, sem cedências à nostalgia, como declarou o presidente do Centro Pompidou, Serge Lasvignes, na apresentação do programa, na passada quinta-feira.

As entidades envolvidas querem dar uma visão global do que foi o Maio de 1968, do papel dos diferentes setores, do poder, dos estudantes e dos trabalhadores, que protagonizaram o protesto que mobilizou mais de sete milhões de pessoas, levou à greve geral e à dissolução da Assembleia Nacional, no final de junho, desse ano.

O presidente da Universidade de Paris Nanterre, Jean-François Balaudé, disse que a instituição aposta no papel dos seus estudantes, à semelhança do que aconteceu na origem do movimento, e declara de novo "a imaginação ao poder", com um ano temático, "1968-2018 Prop`osons! [Proponhamos!]".

A universidade inaugura as comemorações com a "Noite das Ideias", a 25 de janeiro, e prossegue-as com a "Primavera das utopias e das liberdades" e com as "Deambulações 68", para "reinventar o espírito", num "ímpeto de apropriação" do espírito de maio.

Artistas urbanos vão transfigurar o `campus` e ocupar também Le Palais de Tokyo, na capital, onde a `graffiter` espanhola Escif irá intervencionar a fachada, retomando "insultos" e "declarações de amor", do Maio de 68, quando era "proibido proibir".

No Théâtre des Amandiers, em Nanterre, decorrerá, de abril a maio, o programa "Mundos possíveis", criações artísticas destinadas a "recuperar os territórios utópicos", em colaboração com o Centro Cultural Suíço de Paris (Festival Extra Ball), a Universidade Paris Nanterre (Global 68) e o Centro Nacional das Artes Plásticas (com filmes de artistas).

Em paralelo, o espaço Terraço das Artes, em Nanterre, apresentará a exposição coletiva "1968/2018, das metamorfoses à obra", que contém trabalhos de Henri Cueco e Jean-Luc Godard, entre outros.

Na Cidade da Arquitetura e do Património estará patente, de 16 de maio a 17 de setembro, a exposição "Maio 68, a arquitetura também", enquanto nas Belas-Artes, a partir de 21 de fevereiro, são reunidas pinturas, esculturas, livros, jornais e revistas da época, consultáveis, a que se juntam cartazes originais, produzidos pelo Atelier Popular, que mobilizou artistas como Eduardo Arroyo, Gilles Aillaud, Olivier Mosset ou Claude Rutault.

A Cinemateca Francesa vai dedicar um ciclo ao realizador Chris Marker (1921-2012), também escritor, fotógrafo e documentarista, nome da `Nouvelle Vague` e da corrente `Rive Gauche`, que desenvolveu a ligação do cinema a outras artes.

O ciclo decorrerá de 03 de maio a 29 de julho. Antes, de 28 de março a 15 de abril, a Cinemateca recria a primeira Quinzena dos Realizadores, secção paralela do festival de Cannes, criada em 1969 pela Sociedade dos Realizadores de Cinema, com origem na contestação do ano anterior.

A primeira Quinzena reunir mais de 100 curtas e longas-metragens de novos realizadores, escolhidos em oposição à corrente institucional, com filmes como "Barravento", de Glauber Rocha, "Calcutá", de Louis Malle, "Duo Pour Cannibales", de Susan Sontag, "Partner", de Bernardo Bertolucci, "Une Femme Douce", de Robert Bresson, "Paulina s`en Va", de André Téchiné, e "O leito da virgem", de Philippe Garrel, que vão passar de novo na Cinemateca Francesa.

A exposição "68, os arquivos do poder", nos Arquivos Nacionais, de 03 de maio a 22 de setembro, comissariada pelo historiador Philippe Artières, mostra a história "do outro lado das barricadas", através de centenas de documentos e de encontros com protagonistas da época, como a histórica militante comunista norte-americana Angela Davis.

A Biblioteca Nacional de França, entre outras iniciativas, recorda os "Ícones de Maio de 68", numa exposição de fotografia, de 17 de abril a 26 de agosto, com "imagens que têm história", recordando Daniel Cohn-Bendit, Jean-Paul Sartre, Godard, ou o instantâneo de Jean-Pierre Ray "Marianne 68", que a Life Magazine celebrizaria.

O Centro Pompidou, "epicentro das comemorações", vai demonstrar "a atualidade da revolta" ao longo do ano, e o peso de 1968, na "cultura visual" de França, através de exposições, filmes, conferências, debates e encontros.

A ocupação permanente "Maio de 68. Assembleia geral", de 28 de abril a 20 de maio, com debates, projeções e oficinas de trabalho, é um dos "pontos nevrálgicos" das comemorações, que o Centro Pompidou inicia já a 01 de fevereiro, com o seminário de seis semanas "Mai 68 en théorie", que se estenderá até abril.

O fotojornalista do maio de 68 Gilles Caron, desaparecido no Camboja em 1970, é recordado pela Câmara de Paris com a mostra "A coreografia da revolta", que segue as suas reportagens em zonas de confronto, da Irlanda do Norte às ruas de Paris.