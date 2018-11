Mais de 15.000 pessoas visitaram pavilhão de Portugal na Bienal de Veneza

Lusa27 Nov, 2018, 19:06 | Cultura

"A exposição correu muito bem, cumpriu os objetivos que delineou desde o início, funcionou muito bem e os arquitetos com quem trabalhámos ficaram satisfeitos com o projeto apresentado, mas, sobretudo, nós tivemos uma resposta muito positiva por parte do público e também da imprensa internacional", disse à agência Lusa Sérgio Mah, um dos curadores da mostra, juntamente com Nuno Brandão Costa.

Sérgio Mah realçou que a representação portuguesa foi "muito bem acolhida" ao nível das publicações europeias de arquitetura, e exemplificou o caso da revista "Domus", "que é uma grande referência ao nível das revistas especializadas de arquitetura", "que escolheu o pavilhão português como um dos melhores pavilhões".

Profissionais de arquitetura, estudantes e investigadores e famílias visitaram a mostra "Public woithout retoric" patente na 16.ª Exposição Internacional de Arquitetura -- Bienal de Veneza ao longo dos seis meses, que esteve patente no Palazzo Giustinian Lolin, sede da Fundação Ugo e Olga Levi, junto ao Grande Canal, em Veneza, de acordo com o site da DGArtes.

A representação oficial portuguesa na Exposição Internacional de Arquitetura mostrou, nesta edição, edifícios públicos criados por arquitetos portugueses de várias gerações, nos últimos dez anos, bem como filmes de quatro artistas nacionais.

Os 12 edifícios, dispersos pelo país e pelo estrangeiro, foram tratados por André Cepeda, Catarina Mourão, Nuno Cera e Salomé Lamas, os autores convidados a criarem vídeos sobre os projetos selecionados.

Portugal salientou-se também com a atribuição do Leão de Ouro a Eduardo Souto de Moura (que projetou obras presentes na exposição portuguesa, no Arsenale e no pavilhão do Vaticano), e com as mais de 65 participações nacionais, divididas entre os pavilhões históricos dos Giardini, do Arsenale e por outros locais da cidade.

"A exposição teve bastante público, mas até para a estimativa da Direção-Geral das Artes o pavilhão superou os números e foi muito visitado", disse Sérgio Mah à Lusa.

A mostra demonstrou como "perante um contexto social, económico e político muito adverso, um conjunto de arquitetos portugueses desenvolveu um projeto de grande qualidade e grande sentido de espaço público", prosseguiu Mah. "E acho que foi uma exposição sobre um tema muito pertinente, muito oportuno nos tempos em que vivemos não só pelo contexto sócio-económico, mas também pelo papel que os arquitetos têm e como eles devem utilizar estes constrangimentos históricos", concluiu o curador.

Três dos 12 edifício selecionados situavam-se nos Açores: Arquipélago - Centro de Artes Contemporâneas, na Ribeira Grande (projeto de João Mendes Ribeiro e Menos é Mais - Cristina Guedes e Francisco Vieira de Campos), Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Angra do Heroísmo (Inês Lobo) e Centro de Visitantes da Gruta das Torres, no Pico (SAMI - Inês Vieira da Silva e Miguel Vieira).

De Lisboa estiveram o Teatro Thalia (Gonçalo Byrne e Barbas Lopes Arquitetos, Diogo Seixas Lopes e Patrícia Barbas) e o Terminal de Cruzeiros (João Luís Carrilho da Graça).

Do Porto, constaram da representação portuguesa o I3S - Instituto de Inovação e Investigação em Saúde (Serôdio Furtado Associados - Isabel Furtado e João Pedro Serôdio), os Molhes do Douro (Carlos Prata), os Pavilhões Expositivos Temporários, "Incerteza Viva: Uma exposição a partir da 32.ª Bienal de São Paulo", o Parque de Serralves (depA - Carlos Azevedo, João Crisóstomo e Luís Sobral, Diogo Aguiar Studio, FAHR 021.3 - Filipa Fróis Almeida e Hugo Reis, Fala Atelier - Ana Luísa Soares, Filipe Magalhães e Ahmed Belkhodja e Ottotto, Teresa Otto).

A lista de obras selecionadas incluiu ainda o Hangar Centro Náutico, em Montemor-o-Velho (Miguel Figueira), e o Parque Urbano de Albarquel, em Setúbal (Ricardo Bak Gordon).

O Centro de Criação Contemporânea Olivier Debré, em Tours, França (Aires Mateus e Associados - Manuel e Francisco Aires Mateus) e a Estação de Metro Município, em Nápoles, Itália (Álvaro Siza Vieira, Eduardo Souto Moura e Tiago Figueiredo), eram os edifícios no estrangeiro.

O montante global disponibilizado para a representação de Portugal na 16.ª Exposição Internacional de Arquitetura da Bienal de Veneza foi de 450 mil euros, 200 mil dos quais foram atribuídos aos autores do projeto português enquanto 250 mil euros se destinaram ao aluguer do espaço durante a mostra e a despesas de manutenção.

A 16.ª Exposição Internacional de Arquitetura da Bienal de Veneza abriu a 26 de maio último.