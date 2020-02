Mais de 40 grupos de mascarados da península Ibérica desfilam em Mogadouro

"Com esta iniciativa transfronteiriça, que junta mais de 40 grupos, pretendemos colocar em destaque o incalculável valor destas tradições ancestrais de vários territórios ibéricos e mostrar ao mundo todo o seu potencial cultural e etnográfico, para que seja conhecido este património e para ajudar no desenvolvimento dos seus locais de origem", explicou hoje à Lusa o diretor-geral do Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial (AECT) Duero-Douro, José Luís Pascual.

A iniciativa está incluída na plataforma Terraduero, promovida pelo AECT Duero-Douro e com uma dotação financeira de 1,5 milhões de euros provenientes de fundos do INTERREG/POCTEP - Programa de Cooperação Transfronteiriça Espanha-Portugal.

O Terraduero reúne entidades das zonas portuguesas de Trás-os-Montes, Douro e Beira Interior Norte e das províncias espanholas de Salamanca e Zamora, entre municípios, instituições de ensino superior, empresas, cooperativas e outras, abrangendo um território de 120 mil quilómetros quadrados do interior peninsular.

"Este projeto está a ajudar na melhoria dos serviços e na promoção do território transfronteiriço, que pode ajudar a trazer e fixar pessoas por mais de uma semana e com poder de compra", vincou José Luís Pascual.

Segundo os promotores do Encontro de Rituais Ancestrais, está prevista a participação de grupos de caretos, chocalheiros, sécias, diabos, farândulos e outras figuras do Nordeste Transmontano, Cáceres, Ílhavo, Guarda, Porto, Lamego, Zamora, Palencia, Badajoz, entre outros territórios que mantêm vivas estas tradições perdidas nos tempos.

O anfitrião é uma das figuras mais enigmáticas e antigas da península Ibérica, conhecida por chocalheiro de Bemposta.

"A iniciativa, dado o número de participantes, pode ultrapassar mais de meio milhar de pessoas mascaradas e vestidas com as respetivas indumentárias. Poderá transformar-se num desfile de elevada riqueza cultural, que foi preservada ao longo dos séculos, em toda a zona fronteiriça de Trás-os-Montes, e chamar a atenção dos dois países ibéricos", vincou José Luís Pascual.

Outros dos objetivos do desfile passa por ajudar a potenciar as atividades económicas e sociais dos territórios de baixa densidade populacional.

Frederico Machado, membro da Associação Maschocalheiro - Associação de Bemposta, disse que faz todo o sentido haver uma desfile deste género num território marcado por uma das figuras mais enigmáticas dos rituais do solstício de inverno, o chocalheiro de Bemposta.

"A colaboração do AECT Duero-Douro através do projeto Terraduero, na organização do desfile, permitiu-nos atingir uma escala maior que só por nós não conseguiríamos, tornar a iniciativa numa referência na região nordestina", indicou o dirigente associativo.

Colaboram na organização do Encontro de Rituais Ancestrais o município de Mogadouro, a Junta de Freguesia de Bemposta, a Rota Internacional do Vinho Vindouro-Vinduero, entre outras entidades públicas e privadas.

No mês do Carnaval, a organização espera a presença de cerca de 2.000 pessoas vindas de ambos os lados da fronteira para um dia de folia e diversão em contacto com personagem únicas.