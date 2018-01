Mais de 500 mil pessoas visitaram a Universidade de Coimbra em 2017

Lusa04 Jan, 2018, 13:13 | Cultura

A universidade registou um aumento de "quase 17% em relação a 2016" no número de visitas, mantendo um aumento de dois dígitos percentuais desde 2013, disse à agência Lusa o vice-reitor com a pasta do turismo, Luís Menezes.

O aumento de dois dígitos também se verifica na receita arrecadada, que em 2017 foi de cerca de 4,5 milhões de euros, acrescentou.

De acordo com Luís Menezes, os turistas franceses continuam a liderar, representando cerca de 20% das visitas.

Os turistas brasileiros representam cerca de 10%, aparecendo depois os visitantes "espanhóis, italianos e portugueses", numa universidade que regista mais de 60 nacionalidades a visitar os seus espaços.

A receita com o turismo permite continuar a fazer reabilitação dos espaços da universidade mais antiga do país, sendo que este ano deverá arrancar "a recuperação de todo o palácio do Pátio das Escolas".

Para 2019, poderá avançar a intervenção no Colégio de Jesus, "um edifício com ar imponente, mas muito frágil", havendo um "projeto de fundo" para criar um Museu da Ciência "mais apelativo", com mais salas e mais espaços.

"Queremos aumentar a área expositiva. Queremos que o espaço museológico seja centralizado naquela zona, num projeto de grande envergadura, para haver mais espaços de visita para fazer com que quem visita o museu não o consiga visitar num só dia", explicou.

Para Luís Menezes, o objetivo é ter "um Museu da Ciência que se torne num `ex libris` da cidade".

Segundo o vice-reitor, a Universidade de Coimbra vai continuar a tentar diversificar a oferta, sendo que, no início da primavera, com a inauguração da estufa do Botânico, vai ser introduzido um novo circuito.

Já na Biblioteca Joanina, para garantir a sustentabilidade daquele monumento, foi alterado o acesso, para diminuir o número de vezes que a porta principal é aberta, referiu.