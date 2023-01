Mais de meio milhão de pessoas beneficiou da oferta cultural no concelho de Leiria

Segundo uma nota de imprensa da Câmara, "a oferta cultural no concelho de Leiria alcançou mais de 512.567 pessoas em 2022", sendo que a rede de museus municipais "recebeu 168.109 visitantes em 2022, um crescimento de cerca de 13% face a 2021, ano em que se registaram 146.092 visitantes".

"O Castelo de Leiria voltou a destacar-se como o espaço mais visitado, com 108.533 visitantes, com larga margem sobre o Museu de Leiria (12.877), m|i|mo -- museu da imagem em movimento (13.272), Centro de Diálogo Intercultural de Leiria (1.816), Moinho do Papel (10.177), Agromuseu Municipal D. Julinha (2.448) e Centro de Interpretação do Abrigo do Lagar Velho (1.302), num ano em que foram promovidas mais de 700 visitas guiadas e 650 atividades educativas produzidas e realizadas internamente", revelou a autarquia.

O município, liderado por Gonçalo Lopes, realçou ainda a realização de 24 exposições temporárias, mais de meia centena de atividades/projetos em parceria e o acolhimento de cerca de seis dezenas de atividades/projetos independentes de agentes externos.

"Além da rede museológica, a oferta cultural no concelho registou ainda mais 326.098 mil pessoas em 2022, um número que contabiliza os participantes nos eventos `Leiria Há 100 anos`, `Leiria Medieval`" e nos teatros José Lúcio da Silva (TJLS) e Miguel Franco, Cineteatro de Monte Real, Centro Cultural Mercado de Sant`Ana, Leiria Cidade Criativa da Música e Banco das Artes Galeria-BAG.

De acordo com a autarquia, "este número foi alcançado com uma oferta muito eclética que contou com propostas de grande qualidade, do município e movimento associativo, como o espetáculo `Pantera`, de Clara Andermatt, que marcou a entrada do TJLS na Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses, Concertos para Bebés, Leiria Film Festival, Leiria Poetry Ronda Poética, Mercado da Tradição, Feira do Livro, Prove Leiria Doçaria, I Festival Leiria Cidade Criativa da Música, Exposição Nacional de Olaria, Jazz no Centro Histórico, LIZBRASS - Festival de Metais de Leiria", Metadança e comemoração dos 150 anos do nascimento de Ernesto Korrodi.

Na mesma nota de imprensa, a Câmara assinalou que, em 2022, a Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira contabilizou "27.750 empréstimos de livros, publicações periódicas, filmes e música, contando com 2.616 leitores ativos, o que corresponde a um aumento de 44,7% de inscrições de leitores". Nos seus projetos de animação e promoção de leitura, a biblioteca teve 18.360 participantes.

No trabalho desenvolvido em 2022 pela Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira, o município salientou "a participação de dezenas de autores nas suas atividades, nomeadamente na Feira do Livro, com oito mil visitantes, e na Biblioteca de Praia, com 4.842, tal como a realização de mais de uma dezena de exposições na sua galeria".

"A programação cultural de 2022 procurou garantir uma resposta integrada, coerente e sustentada aos propósitos explicitados no Plano Estratégico Municipal da Cultura para o concelho de Leiria", declarou, citada na nota de imprensa, a vereadora com o pelouro da Cultura, Anabela Graça, assinalando que "a centralidade da cultura afirmou-se pela dinâmica cultural e pelos projetos colaborativos entre instituições e áreas disciplinares".

Anabela Graça destacou ainda "o papel do associativismo cultural como elemento fulcral na afirmação identitária e na coesão social e territorial do concelho".