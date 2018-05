Mais de uma centena de atividades na edição deste ano de `Coimbra a brincar`

Lusa17 Mai, 2018, 17:12 | Cultura

Nos dois dias, são esperadas mais de nove mil pessoas no Parque Verde, na área da margem esquerda do Mondego, em Coimbra, onde terão lugar a maior parte das atividades do `Coimbra a Brincar, que também estará no Exploratório, no Jardim Botânico e no Museu da Ciência, entre outros espaços, disse hoje à agência Lusa Fátima Vilaça, responsável pela organização do evento.

Na quinta edição, que se realizou em 2017, o `Coimbra a brincar` contou com a adesão de cerca de nove mil pessoas, de todas as idades, mas é provável que este ano esse número aumente, prevê Fátima Vilaça, referindo que o projeto tem registado aumentos consideráveis de ano para ano, sobretudo da quarta para a edição de 2017.

O facto de as atividades se multiplicarem e de se realizarem em diferentes espaços, todos gratuitos e completamente abertos, torna muito difícil avançar estimativas rigorosas sobre a quantidade de aderentes ao projeto, que, este ano, mobilizará cerca de dois milhares de participantes diretos e animadores, adianta Fátima Vilaça.

Transmitir a mensagem de que a brincadeira faz sempre falta a todas as pessoas e que as crianças que não brincam, tanto quanto devem e precisam, acabam frequentemente por resultar em adultos menos equilibrados e menos felizes (como têm vindo a concluir os especialistas), é o principal objetivo da iniciativa promovida pela Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra (APCC), em parceria com 51 entidades e com o apoio de dezenas de outras.

"É cada vez mais importante evidenciar a importância de brincar em todas as idades", sustenta Fátima Vilaça, mas particularmente em relação às crianças, cuja brincadeira "é o seu trabalho", alerta a responsável, lamentando o excesso de "preocupação académica" com os mais pequenos e a desvalorização do papel da "aprendizagem informal".

O projeto `Coimbra a brincar`, que foi criado, em 2013, para celebrar o Dia Internacional do Brincar, que se assinala a 28 de maio, também pretende mostrar às entidades responsáveis que "é muito importante" a existência de "espaços para brincar", designadamente "perto de casa", nas zonas residenciais, onde faltam em regra essas áreas, que continuam fora das preocupações urbanísticas, acrescenta Fátima Vilaça.

O programa da edição deste ano (disponível em www.apc-coimbra.org.pt) inclui, em estreia, atividades como minigolfe, modelagem de balões, pinturas faciais, danças de salão ou capoeira, mantendo, naturalmente, as já "clássicas" modalidades com insufláveis, a torre de escalada, os jogos tradicionais gigantes, os passeios a cavalo ou os contos e dramatizações.

`Coimbra a Brincar`, que se realiza desde 2013, " tem vindo a crescer em número de participantes, parceiros e patrocinadores, sendo atualmente um evento que se afirma pela sua capacidade de transmitir" a um elevado número de pessoas "a mensagem de que o brincar é uma atividade benéfica para todas as idades e uma fonte de prazer, alegria e aprendizagem essencial ao desenvolvimento, assim como à saúde física e mental", salienta a organização.