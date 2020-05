Mais de uma centena de filmes no festival We Are One no Youtube

De acordo com a programação hoje anunciada, entre os filmes selecionados estão, por exemplo, o filme coletivo "As pontes de Sarajevo", que conta com a participação da realizadora Teresa Villaverde, o documentário cabo-verdiano "Kmêdeus", de Nuno Miranda, e a curta "Occidente", da autora brasileira Ana Vaz.

Há documentários, curtas e longas de ficção, algumas estreias, e a recuperação de várias conversas gravadas por alguns festivais, nomeadamente a que juntou em 2019 no Festival de Tribeca os realizadores Francis Ford Coppola e Steven Soderbergh, e uma conversa com o mexicano Guillermo del Toro acolhida em 2018 no festival de cinema de Marraquexe.

Tendo o Youtube como anfitrião, a programação do festival foi coordenada pelo festival de Tribeca (Estados Unidos) em parceria com 21 festivais de cinema de todo o mundo, entre os quais os de Cannes, Annecy, Sundance, Roterdão, Veneza, Locarno, Karlovy Vary, San Sebastian, Macau e Tóquio.

O festival acontece num contexto de pandemia da covid-19, que afetou, de forma global, a atividade da indústria cinematográfica, na produção, na distribuição, no mercado de negócios e na exibição, com o encerramento de todas as salas de cinema e adiamento de vários festivais.

Embora o festival seja de acesso gratuito, a organização apela aos espetadores a fazerem donativos para várias organizações internacionais que têm lidado com a pandemia da covid-19, nomeadamente a Organização Mundial da Saúde e os Médicos Sem Fronteiras.

O festival terminará a 07 de junho.