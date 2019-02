Mais um prémio para filme "Free Solo" que integra técnicos portugueses

Lusa19 Fev, 2019, 18:45 | Cultura

Os Golden Reel, cujos vencedores foram anunciados no domingo à noite, são atribuídos pela organização Motion Picture Sound Editors e pretendem reconhecer o trabalho de quem trata a edição de som em obras cinematográficas.

De acordo com a lista de premiados, o galardão de melhor edição de som de um documentário foi atribuído à equipa que trabalhou o som do filme "Free Solo", realizado por Jimmy Chin e Elizabeth Chai Vasarhelyi para a National Geographic. Da equipa de edição de som premiada faz parte o português Nuno Bento ("foley artist").

No trabalho técnico de som do documentário participou ainda a portuguesa Joana Niza Braga, "foley mixer" no filme, que foi distinguida no fim-de-semana passado noutros prémios específicos para montagem de som: os norte-americanos Cinema Audio Society Awards.

"Free Solo" é um documentário que acompanha o alpinista norte-americano Alex Honnold numa escalada de 900 metros, sem cordas ou proteções, na parede de granito El Capitan, no Parque de Yosemite (Estados Unidos).

Em declarações à agência Lusa, na semana passada, Joana Niza Braga explicou o trabalho dela e de Nuno Bento foi "todo feito remotamente", a partir de Lisboa, na pós-produtora de cinema Loudness Films, onde há "um estúdio de `foley` bastante grande".

O `foley` permite criar sons que por vezes não são captados nas rodagens. Com o `foley`, é possível "criar a ilusão de que existe essa proximidade com as personagens que estão no ecrã".

"Por exemplo, temos o Alex a escalar e nós conseguimos ouvir a parede e todo o material dele, quando na verdade é tudo falso. É tudo criado por nós: pelo `foley artist` e pelo `foley mixer`, que juntos trabalhamos para conseguir tornar esse som verdadeiro para aquilo que estamos a ver", desvendou.

O processo é feito com o `foley mixer` na régie e o `foley artist` num estúdio ao lado, com os dois separados por um vidro.

Os `foley artists`, "quem está a reproduzir o barulho", costumam dizer, segundo Joana, "que os `foley mixers` são os ouvidos, porque o som captado pelo microfone é diferente, um bocadito, da perceção auditiva normal".