Mala Voadora leva peça "The Future Show" a Berlim na quinta e na sexta-feira

Com texto e interpretação Jorge Andrade, a partir de guião "The Future Show", da dramaturga Deborah Pearson, a peça tem direção de produção de Pedro Jordão, e produção executiva de Andreia Bento.

Em palco, um homem sentado a uma mesa, em frente a um computador, escreve, imprime e lê sobre o momento em que acabar a peça que o público está a ver, projetando-se para um futuro muito próximo, quando sair da sala de espetáculos, tiver um encontro com o público, depois uma caminhada pela cidade, uma eventual passagem por um bar e, por fim, o regresso a casa.

A personagem desta peça, relata a sinopse, interpretada por Jorge Andrade, prevê o seu futuro seguindo um guião de escrita com diretrizes que ajudam a estruturar a sua visão sobre os elementos fundamentais da vida quotidiana.

Ao longo da narrativa, imagina o que irá acontecer-lhe e aos que lhe são próximos, até ao dia em que morrer.

"Vê os filhos a crescerem, terá talvez netos, continuará a fazer teatro, a ir de férias, a participar em celebrações. Vê a sua família a desaparecer mais ou menos por ordem de idade; o seu corpo degrada-se, tem desgostos irrecuperáveis; o futuro também será certamente isso. Enfim, terá de inventar uma morte para si próprio", indica o guião.

A peça será apresentada na quinta-feira e na sexta-feira, às 20:00, na Hosek Contemporary, em Berlim, e sucede a "As Metamorfoses de Ovídio", que a companhia portuguesa montou no mesmo palco, há duas semanas.

A Mala Voadora, fundada por Jorge Andrade e José Capela, os seus dretores artísticos, apresentou o seu primeiro espetáculo em 2003. Com sede na Rua do Almada, no Porto, é uma estrutura artística financiada pela Direção-Geral das Artes, associada d`O Espaço do Tempo, que conta com o apoio da Fundação "la Caixa" e do BPI.

Além de Portugal e da Alemanha, tem levado espetáculos a palcos da Bélgica, Bósnia Herzegovina, Brasil, Cabo Verde, Escócia, Eslovénia, Estados Unidos da América, Finlândia, França, Grécia, Inglaterra, Itália, Líbano, Luxemburgo, Polónia e República Checa.

"Windows", levada à Quadrienal de Praga 2019, "inFausto", concebida para o Centro Cultural de Belém, em 2018, e retomada este ano, em novas representações que passaram pelo Escher Theater, no Luxemburgo, "Mappa Mundi", apresentada no Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica (FITEI), no passado mês de maio, e "Off", um espetáculo de ficção científica, que em junho foi ao Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, e ao Teatro Muncipal de Portimão, são algumas das mais recentes produções da companhia.