Malala preocupada com as mulheres afegãs e as minorias pede ajuda a outros países

Em todo o mundo multiplicam-se as reações à crise no Afeganistão, enquanto os países continuam os voos de repatriamento. A ativista paquistanesa e prémio Nobel da Paz, Malala Yousafzai, diz estar profundamente preocupada com as mulheres afegãs e as minorias e pede ajuda humanitária.