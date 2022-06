"Mandem saudades". Livro de Mário Augusto conta a história da emigração no Havai

O jornalista da RTP Mário Augusto lançou um livro sobre o fenómeno da emigração portuguesa para o Arquipélago do Havai. Quase 30 mil portugueses partiram para trabalhar nos campos da cana do açúcar, durante os finais do século 19 e início do século 20.