Manteigas organiza festival de fotografia sobre "Paisagens Interiores"

Lusa22 Out, 2018, 11:32 | Cultura

O evento, com entrada gratuita, tem como principais novidades um passeio fotográfico, um debate sobre "Um Outro Olhar: A Mulher na Fotografia de Paisagem" e a distinção do Fotógrafo de Paisagem do Ano.

"Em pleno outono, esta é a época certa para os amantes da fotografia e da natureza visitarem a região da Serra da Estrela, pintada de dourado", refere a autarquia em comunicado.

A fonte refere que, "ao promover e valorizar o património paisagístico", a iniciativa, que decorre no sábado e no domingo, atrai os amantes da fotografia de paisagem, contando com a presença de 12 oradores, incluindo dois espanhóis.

"Através de um leque multifacetado de fotógrafos, mas não só, o festival apresenta diferentes abordagens da ligação íntima entre a paisagem e o homem, entre o ambiente natural e o fotógrafo. Das serras ao mar, da paisagem intocada à ruralidade, passando pela forma como o próprio homem é retratado na paisagem, todas estas abordagens estarão presentes", adianta.

A autarquia de Manteigas, no distrito da Guarda, promove um evento que "garante ver a paisagem como nunca se viu, através das emoções e das razões de quem se deixa tocar por ela com uma câmara fotográfica na mão".

A organização lembra que a fotografia de paisagem "é um dos estilos de fotografia mais populares", pois "permite criar uma ligação ao meio natural e também ajudar a consciencializar para a importância de preservar a natureza, uma tendência iniciada pelos grandes fotógrafos naturalistas do século passado".

O programa do Festival de Fotografia de Paisagem - Imaginature inclui exposições de fotografia, `masterclass`, palestras, um passeio fotográfico, um concurso de fotografia e a demonstração de equipamento, entre outros momentos.

O evento também acolhe um concurso de fotografia nacional de natureza, que este ano celebra 32 anos, e que contou com mais de uma centena e meia de participantes.

Segundo a fonte, o concurso irá reconhecer os fotógrafos que se destacaram nos temas "Manteigas: Vale por Natureza", "Paisagens Interiores" e "Paisagens Naturais de Portugal", e atribuir a distinção de Fotógrafo de Paisagem do Ano.