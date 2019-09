Partilhar o artigo Manuel Alegre é o autor homenageado no Escritaria 2019 em Penafiel Imprimir o artigo Manuel Alegre é o autor homenageado no Escritaria 2019 em Penafiel Enviar por email o artigo Manuel Alegre é o autor homenageado no Escritaria 2019 em Penafiel Aumentar a fonte do artigo Manuel Alegre é o autor homenageado no Escritaria 2019 em Penafiel Diminuir a fonte do artigo Manuel Alegre é o autor homenageado no Escritaria 2019 em Penafiel Ouvir o artigo Manuel Alegre é o autor homenageado no Escritaria 2019 em Penafiel

Tópicos:

Carvalho Lídia, Cláudio Alice, Escritaria Penafiel Penafiel, Saram Agustina Bessa, Urbano Tavares,