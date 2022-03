Manuscritos históricos salvos em 2012 no Mali disponíveis `online` a partir de hoje

A coleção, intitulada Mali Magic e disponível em artsandculture.google.com/project/mali-heritage, foi digitalizada ao abrigo de um projeto da Google, em parceria com a organização não-governamental maliana SAVAMA-DCI e a agência das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura (UNESCO).

Os manuscritos contêm séculos de trabalhos académicos sobre tópicos diversos, que vão da matemática à medicina, à astronomia ou à paz.

O projeto disponibiliza ainda visitas virtuais a alguns dos monumentos históricos mais significativos do Mali, com recurso à plataforma Google Street View, bem como música maliana e arte moderna do país.

A página eletrónica conta também a história de como estes manuscritos históricos foram salvos da destruição provocada por grupos islamitas que chegaram ao norte do Mali em 2012.

Timbuktu, que foi um importante entreposto comercial no oeste africano, albergou nos séculos XV e XVI uma das maiores comunidades académicas do mundo, com até 25 mil estudantes, que representavam então um quarto da população da cidade, conta o vídeo sobre a história dos manuscritos na página eletrónica do projeto.

Desde o século XI, esta comunidade académica produziu centenas de milhares de manuscritos, que foram sendo guardados por famílias tradicionais.

Em 2012, com a chegada ao norte do Mali do grupo islamita Ansar Dine, que destruiu templos locais classificados como património mundial e queimou manuscritos antigos, o diretor da biblioteca privada Mamma Haidara Memorial Library, Abdel Kader Haidara, com a ajuda de membros da comunidade, passou meses a catalogar manuscritos durante a noite e a armazená-los em mais de mil caixas metálicas que conseguiu retirar da cidade.

Segundo diz o próprio no vídeo, essa missão permitiu salvar 95% dos manuscritos da cidade de Timbuktu.

Ao abrigo do projeto com a Google Arts & Culture, Haidara traduziu e curou mais de 40 mil páginas dos manuscritos, que estão agora `online`.

"Durante anos dizia-se que a África não tinha história escrita, dizia-se que toda a história era oral. Por isso hoje temos orgulho em dizer que há mais de 400 mil manuscritos que datam desde o século XI ao século XX, escritos unicamente pelas mãos de africanos. Quem é que pode ver isto e dizer o contrário?", questiona Haidara no vídeo.

Haidara, que herdou do pai a missão de proteger os manuscritos, diz que já teve ofertas para os vender ou enviar para o estrangeiro, mas rejeitou sempre.

Os documentos, disse Haidara ao `site` The Africa Report, "vão permitir que gerações retornem à sua herança e aprendam algo".

"É por isso que penso que é melhor que fiquem aqui no Mali", acrescentou.

A preservação e digitalização dos manuscritos envolve centenas de mulheres e jovens no Mali, que trabalham com a SAVAMA-DCI, cuja missão é "a preservação e valorização dos manuscritos árabes de Timbuktu que constituem o património cultural islâmico do Mali, a memória coletiva de África e parte do património mundial", segundo o seu `site`.