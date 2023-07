Mar de gente continua a animar o Festival Músicas do Mundo

Os Leenalchi são intérpretes do pansori, uma forma tradicional de "cantar histórias", com voz e percussão, reconhecida como património imaterial da UNESCO.La Chica, nome artístico de Sophie Fuste, que fez do álbum de estreia “Cambio” um manifesto pela mudança, cruza influências da música clássica e da pop com ritmos latino-americanos e caribenhos.Lass, nascido num subúrbio pobre de Dakar, emigrou para França em 2008, fixou-se na região de Lyon e publicou o primeiro álbum, “Bumayé”, no ano passado, em que fala das origens e do que viveu, sem esquecer memórias do ‘mbalax’ tradicional senegalês e das rumbas cubanas, as preferidas de sua mãe, que ouvia na infância.Esta edição do FMM tem uma programação que se estende por uma semana, até dia 29, com 42 concertos e músicos de 27 países.