Maratonas fotográficas, teatro e exposições assinalam Dia Mundial da Fotografia

Lusa 19 Ago, 2017, 08:08 | Cultura

De acordo com o Centro Português de Fotografia (CPF), instalado no edifício da antiga Cadeia e Tribunal da Relação do Porto, "é a partir do relato da avó, que colecionava na memória um pequeno lote de fotografias que tirou, mas que nunca chegou a ver", que a atriz constrói este espetáculo, transitando entre "a recordação dessa descrição e a imaginação dos acontecimentos".

"Por Revelar" é um espetáculo que fala de fotografia, da ausência da imagem e de memória.

Mais a norte, em Paredes de Coura, a Estação Imagem e a Câmara Municipal associam-se às comemorações "organizando uma projeção de `slideshows` de fotojornalismo internacional, uma exibição multimédia do melhor que se faz no fotojornalismo mundial".

Com entrada livre no centro cultural de Paredes de Coura, o público que quiser visitar aquele espaço, numa altura em que decorre o último dia do festival de música, "poderá seguir uma visita comentada à exposição do Prémio Estação Imagem 2017, com a presença de alguns dos vencedores, que estarão disponíveis para uma troca de impressões sobre os seus trabalhos premiados".

Já o Instituto Português de Fotografia (IPF) vai desenvolver várias atividades, como fotografar o amanhecer (em Lisboa e Porto, entre as 05:00 e as 09:00), uma oficina de `smartphone` (no Porto entre as 14:00 e as 17:00) ou "ser turista na própria cidade" (nas duas cidades entre as 17:00 e as 21:00).

O IPF vai conceder 20% de desconto em todas as oficinas e no curso de fotografia digital.

Também no âmbito das comemorações do Dia Mundial, o Olhares.com e a Academia Olhares organizam uma Maratona Fotográfica no Porto.

"Num dia que se prevê de partilha de experiências fotográficas e de aprendizagens, será também uma oportunidades única para descobrir ou redescobrir alguns dos mais recônditos locais do centro histórico do Porto", explicam os organizadores.

No final da maratona, os participantes terão de enviar para a organização as fotografias a concurso, e os primeiros classificados serão premiados com uma câmara fotográfica e vales de 120 euros e 60 euros, respetivamente.

No dia haverá ainda a possibilidade de visitar as exposições patentes no Centro Português de Fotografia.

O Dia Mundial da Fotografia comemora-se anualmente a 19 de agosto. A data tem origem na invenção do daguerreótipo, um processo fotográfico desenvolvido por Louis Daguerre, em 1837.

A 19 de agosto de 1939, o Governo francês considerou a invenção de Daguerre como um presente "grátis para o mundo".