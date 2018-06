Marcelo diz que Serralves significa "cultura ao mais alto nível" e "descentralização"

Lusa03 Jun, 2018, 08:23 | Cultura

"Serralves significa excelência, significa qualidade, significa que realmente a cultura ao mais alto nível está e deve estar descentralizada e que o Porto é realmente um centro natural de cultura", declarou hoje aos jornalistas o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no âmbito da visita ao evento cultural, que oferece 50 horas consecutivas de cultura à cidade.

Durante mais de três horas, entre as 20:30 e as 23:30 deste sábado, Marcelo Rebelo de Sousa distribuiu abraços e beijos aos milhares de visitantes, nacionais e estrangeiros, que se deslocaram à 15.ª edição do Serralves em Festa.

O Presidente não se fez nunca rogado às tradicionais `selfies` com a população, mas também mostrou total disponibilidade e paciência para escutar os lamentos de um casal de idosos com mais de 80 anos que se queixou de ter sido burlado e que está em vias de ser desalojado da Rua Camões, no Porto.

"Eu vou levar os documentos e vou pedir que lhe telefonem na segunda-feira", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, depois de escutar os pedidos de ajuda e apoio lançados por Maria Helena Fonseca, 86 anos, e que contou à Lusa que lhe tinham dado "sete dias para sair da casa onde mora, na Rua Camões, no Porto".

O Presidente da República disse aos jornalistas que é um "noctívago" e que terminar o dia em Serralves "seria sempre ótimo, "independentemente da agenda".

Depois de recusar uma francesinha que um visitante lhe ofereceu, Marcelo deslocou-se ao espaço Ténis para ouvir ao vivo os Iguana e dançar um pouco junto de crianças ao som do refrão "Eu dormi mais de dez horas".

Após os Iguana, Marcelo Rebelo Sousa deslocou-se ao espaço do Prado de Serralves para ver "Exit", um espetáculo de circo contemporâneo com um balão de ar quente e acrobacias no ar, seguindo depois para uma visita guiada no Museu de Arte Contemporânea de Serralves, onde João Ribas, o diretor artístico daquele museu mostrou a exposição The Sonnanbend Collection Part II.

A noite terminou com "Romeu e Julieta, uma excelente e lamentável sobremesa", pelo Teatro Praga, que decorreu na Clareira das Bétulas e onde o Presidente da República cantou ao microfone os parabéns ao Serralves em Festa.

"Quinze anos é uma vida, portanto é uma altura de celebração, mas também de projeção do futuro e a expectativa é muito elevada", declarou.

A 15.ª edição do Serralves em Festa termina este domingo, pelas 22:00, depois de 50 horas consecutivas de espetáculos e atividades sob o lema "Transpor fronteiras".

A Fundação Serralves abriu as portas ao público na sexta-feira, pelas 20:00 e todos os eventos de cultura contemporânea programados para aquele espaço vão ser gratuitos.

A programação do Serralves em Festa, evento que no ano passado recebeu mais de 220 mil pessoas, propõe iniciativas que abordam áreas disciplinares que vão desde a música, à dança, passando pela `performance`, circo contemporâneo, teatro e fotografia.