Marcelo envia condolências à família da vítima portuguesa nos atentados de Barcelona

"Queria exprimir a essa família, e já tive ocasião de o fazer, falei ao longo do dia, até há minutos, com um dos membros da família que foi de propósito a Barcelona neste momento doloroso e tive ocasião de lhe dizer o que está no coração de todos os portugueses, como nós o acompanhamos, a ele e a sua mulher, neste momento doloroso", afirmou o chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, numa declaração aos jornalistas, no Algarve.







Sublinhando ser compreensível que suas palavras se dirijam hoje "para a família portuguesa atingida por este atentado", Marcelo Rebelo de Sousa adiantou ainda que também teve "ocasião de falar telefonicamente com sua majestade" para transmitir ao rei de Espanha que o povo português está "a vibrar intensamente com aquilo que ocorreu em Barcelona" e "ao lado do povo espanhol".



Mas, acrescentou, igualmente ao lado "dos muito povos que foram atingidos pelo atentado".



"Foram dezenas de nacionalidades, quer em mortos quer em feridos, que foram envolvidos neste atentado", notou o Presidente da República.