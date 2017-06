Marcelo escolhe retrato oficial da autoria do mestre Bessa do Porto

Lusa 09 Jun, 2017, 16:42 | Cultura

"Ele tem uma Ribeira espetacular, é um bom retratista e, no meu caso, no retrato feito há cerca de um ano, apanhou o estilo e a minha maneira de ser. É um bom retrato daquilo que terá sido, no final, o meu mandato na Presidência da República", explicou Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações aos jornalistas depois de inaugurar, pelas 15:00, a exposição "O Foral do Porto. 1517-2017", na Casa do Infante, no centro do Porto.

Referindo-se ao "quadro oficial", que conheceu hoje no ateliê do artista, na rua do Almada, e que foi feito a partir de uma fotografia, o Presidente da República disse que "gostou muito" do resultado, uma vez que o pintor o "apanhou no estilo e na ideia global".

A intenção do chefe de Estado é, agora, guardar o quadro para o oferecer como "retrato oficial" ao Museu da Presidência da República, quando Marcelo Rebelo de Sousa terminar o mandato.

"Gostei muito. Apanhou-me no estilo, na ideia global. Estou muito inclinado a ser o retrato que irá para a galeria de retratos do Museu da Presidência da República", afirmou o chefe de Estado.

Marcelo contou que foi "uma jovem investigadora portuguesa" que encontrou em Paris, e que hoje reencontrou no Porto, quem lhe falou no mestre que tinha pintado um retrato do Presidente e lho queria oferecer.

"De um acaso, saiu uma escolha para o fim do meu mandato", observou.

Marcelo Rebelo de Sousa contou, ainda, que mestre Bessa fez o retrato a partir de uma fotografia de Marcelo Rebelo de Sousa, escolhida "entre muitas".

"Pareceu-me uma escolha feliz", notou.

De acordo com Marcelo Rebelo de Sousa, o mestre Bessa comprometeu-se a ir entregar o quadro a Belém nos próximos tempos.

O chefe de Estado vai "conservá-lo para, na altura em que deixar de ser Presidente da República", o "oferecer ao Museu da Presidência".

Mestre Bessa é, também, autor de retratos do presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, de Guilherme Pinto, o presidente da Câmara de Matosinhos que morreu este ano, do presidente da Câmara de Arouca, José Tavares Neves, e do presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa.