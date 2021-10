Marcelo junta "Mulheres de coragem" à conversa com estudantes em Belém

Com estes encontros, que terão lugar no antigo picadeiro real, depois adaptado a Museu dos Coches, junto ao Palácio de Belém, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa pretende "destacar o lugar e a dignidade das mulheres e sensibilizar os jovens para o papel de mulheres e homens na sociedade portuguesa", segundo uma nota hoje divulgada pela Presidência da República.

Na próxima terça-feira, às 14:30, Carmen Garcia, enfermeira de Évora com um blogue sobre maternidade e cronista do Público, irá estrear este programa, para o qual o chefe de Estado convidou nove mulheres para falarem sobre "momentos e experiências decisivos dos seus percursos pessoais e profissionais" com turmas de diversos pontos do país.

Helena Reys Santos, militar da Marinha com o posto de capitão-tenente, de Lisboa, Rute Neves, a primeira mulher a assumir um cargo de comando nos Bombeiros Voluntários de Santo Tirso, no distrito do Porto, e a cantora Selma Uamusse, nascida em Maputo, estarão nos encontros seguintes.

A encenadora e atriz Zia Soares, que nasceu no Bié, em Angola, a escritora brasileira Tatiana Salem Levy, nascida em Lisboa, a cineasta Cláudia Varejão, natural do Porto, com documentários premiados, a fadista e letrista Aldina Duarte, de Lisboa, e a ilustradora e designer gráfica Yara Kono, que veio há 20 anos de São Paulo, completam a lista de participantes no programa "Mulheres de coragem".

"Os diálogos com as personalidades convidadas podem tornar-se relevantes num momento da vida em que os jovens tomam decisões sobre os seus próprios percursos pessoais e profissionais. O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa participa nos encontros sempre que a agenda o permitir", lê-se na nota hoje publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

No seu primeiro mandato como Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa lançou o programa "Escritores no Palácio de Belém", juntando autores e alunos, para promover a leitura e a escrita.

Seguiram-se outras edições e iniciativas semelhantes com cientistas, jornalistas, desportistas e artistas.

Reeleito em 24 de janeiro deste ano, o chefe de Estado iniciou em 09 de março um segundo e último mandato de cinco anos, com mais de 60% as mulheres na sua nova equipa.