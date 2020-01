Marcelo lembra "notável etnólogo" e destaca contributo de "figura pioneira"

"Benjamim Pereira muito contribuiu para a criação e desenvolvimento do Museu Nacional de Etnologia e para o desenvolvimento da disciplina no nosso País, da qual foi figura marcante e pioneira e cujo papel foi reconhecido em 2001 pelo então Presidente Jorge Sampaio, que o agraciou com o grau de Grande-Oficial da Ordem do Mérito", destacou Marcelo Rebelo de Sousa, numa breve nota de pesar divulgada no `site` da Presidência da República.

"O Presidente da República apresenta sentidas condolências à família e amigos de Benjamim Pereira, o notável etnólogo", referiu a mesma nota.

O antropólogo, etnólogo, museólogo e professor Benjamim Pereira, que tinha completado 91 anos a 25 de dezembro último, morreu na quarta-feira, em Viana do Castelo.

Natural de Montedor, Carreço, Viana do Castelo, Benjamim Pereira foi um dos pioneiros da investigação em etnologia e antropologia, através do seu trabalho no Centro de Estudos de Etnologia, e no Museu Nacional de Etnologia, a par de António Jorge Dias, Ernesto Veiga de Oliveira, Jorge Dias, Margot Dias e Fernando Galhano.

Numa nota de pesar também hoje divulgada, a ministra da Cultura, Graça Fonseca, sublinhou o "inestimável trabalho de dedicação" à cultura portuguesa realizado por Benjamim Pereira.

O funeral do antropólogo realiza-se na sexta-feira, às 15:00, em Carreço, Viana do Castelo, como anunciou a Associação Portuguesa de Antropologia (APA).