Marcelo no Natal dos Hospitais da RTP

O Presidente da República diz que o plano do Governo para a saúde é uma boa notícia, mas é sobretudo uma oportunidade para repensar a gestão do Serviço Nacional de Saúde. Marcelo Rebelo de Sousa esteve no Natal dos hospitais da RTP onde lhe cantaram os parabéns.