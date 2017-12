Marcelo quer "homenagem em grande" a Zé-Pedro

Lusa01 Dez, 2017, 18:39 | Cultura

"Há ideias para, na primavera ou verão, fazer uma homenagem em grande como ele gostava que fosse, com alegria, com muita gente, de todas as gerações interpretando o que ele deu aos portugueses: uma vida inteira", disse Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, depois de ter prestado homenagem ao músico, hoje em Lisboa.

Centenas de pessoas têm passado desde as 16:00 horas de hoje pelo antigo Museu dos Coches em Lisboa, onde decorre o velório do guitarrista Zé Pedro.

Marcelo Rebelo de Sousa disse que esteve presente para prestar a "enorme gratidão" a um músico "que deu alegria a milhares de portugueses".

Nessa homenagem, o chefe de Estado espera "que estejam presentes os ídolos musicais da vida dele".

Os músicos Manuel João Vieira, Samuel Úria, Sandra Baptista, Nuno Rafael, Pedro Gonçalves, Gimba, Jel, o editor David Ferreira, o produtor Ramon Galarza, a empresária Roberta Medina, o promotor Nuno Brancaamp e o realizador Joaquim Leitão foram algumas das pessoas ligadas à música que estiveram presentes hoje.

Pelo velório passaram também o secretário de Estado da Cultura, Miguel Honrado, a dirigente do BE, Catarina Martins e, também do BE, Ricardo Robles e José Manuel Pureza.

O velório do fundador dos Xutos e Pontapés termina as 00:00 de hoje e funeral realiza-se amanhã para o cemitério dos Olivais.