Marchas da Covilhã saem à rua nos dias 16 e 23 de junho

O evento é organizado numa parceria entre o Município da Covilhã e o Grupo Desportivo da Mata, contando com o apoio da União de Freguesias de Covilhã, Canhoso, da Junta de Freguesia da Boidobra, além das coletividades participantes.

Retomadas em 2016, depois de dez anos de interregno, as marchas populares são responsáveis por levar à rua milhares de pessoas, numa festa que tem "grande impacto na cidade" e no movimento associativo local, conforme frisou José Miguel Oliveira, vereador com o pelouro do associativismo na Câmara da Covilhã.

"É uma aposta que tem três grandes vantagens: primeiro, é um cartaz cultural e recreativo da nossa cidade, que envolve cada vez mais covilhanenses, depois, redinamiza e leva gente às associações e, por último, leva o nosso nome também para fora do concelho", disse o autarca.

Segundo acrescentou, o município fará um investimento global entre 35 a 40 mil euros, sendo que atribui a cada coletividade um apoio monetário de 3.250 euros, mais 250 euros do que em 2017.

A este valor, as coletividades com sede da União de Freguesia de Covilhã e Canhoso somam mais 500 euros, atribuídos por esta entidade.

Presentes na sessão, os representantes das coletividades participantes também destacaram as mais-valias deste evento, quer na dinamização das associações, quer na vida de todos que se envolvem na realização do evento.

Entre os "marchantes" estão pessoas de várias idades, sendo que algumas das marchas também contam com uma forte participação de crianças, o que permite perspetivar a criação de marchas infantis para edições futuras.

A componente da competição é outro dos projetos que a organização pretende implementar, mas apenas quando se verificarem condições para tal, conforme referiu Elias Riscado do Grupo Desportivo da Mata.

Este responsável lembrou que primeiro é necessário recuperar grande parte do que se perdeu com os dez anos de interregno nas marchas.

No primeiro dia, o desfile é no centro da cidade, num percurso que liga o campo das festas ao pelourinho e que culmina com uma apresentação em frente à câmara.

Já no dia 23, a apresentação realiza-se no complexo desportivo e contará ainda com a participação de uma marcha de fora do concelho; a Marcha do Bairro do Taveiro, de Coimbra, que se disponibilizou a marcar presença nesse evento.

Cada marcha escolheu o próprio tema e a ordem pela qual as coletividades desfilarão foi decidida em sorteio.