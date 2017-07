Marés Vivas: Festival arranca hoje com Bastille em destaque

Lusa 14 Jul, 2017, 07:37 | Cultura

A banda inglesa de Indie Rock e Rock Alternativo, formada em 2010, alcançou enorme sucesso em 2013 com o single "Pompeii" e, desde aí, o seu reconhecimento foi sempre aumentando.

Antes de Bastille, atua o britânico Tom Chaplin. O vocalista da banda britânica Keane chega ao Marés Vivas sem a banda que lhe deu notoriedade para apresentar o seu primeiro álbum a solo, "The Wave", editado no ano passado e que conta com temas como "Quicksand" e "Hardened Heart".

O lote de artistas que sobe ao palco principal fica completo com os portugueses Diogo Piçarra, que irá interpretar as músicas que têm marcado o seu percurso como "Tu e Eu", "Dialeto" ou "Entre as Estrelas" e Agir, este último com a responsabilidade de encerrar a noite.

O festival conta ainda com outros dois palcos alternativos que hoje se dividem entre as atuações de Marcelinho da Lua ft Mc Angelo B e João Dinis, a partir das 02:30 e, ainda durante a tarde, de Souls of Fire e da banda Quatro e Meia.

Pelo segundo ano consecutivo, o Marés Vivas apresenta um palco de comédia com nomes emergentes e consagrados do humor nacional.

A estrear esse palco na edição de 2017 estão Fábio Pascoal e Ricardo Couto, dois novos nomes da comédia portuguesa e do Norte, que vão abrir o palco para se ouvirem, mais tarde, Joel Santos, às 21:15, e Eduardo Madeira, às 22:15.

A 15.ª edição do Marés Vivas decorre até domingo com nomes como Scorpions, Sting, Seu Jorge, Lukas Graham, Miguel Araújo, Mundo Segundo e Joe Sumner.