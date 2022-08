"Margem" de Victor Hugo Pontes marca abertura do Festival de Teatro de Cádiz

Segundo informação da Direção-Geral das Artes (DGArtes), "Margem", que será apresentado no Gran Teatro Falla, e a peça "Frida Kahlo", da atriz Cláudia Gaiolas, constituem a representação portuguesa no festival.

Inspirado em "Capitães da Areia", romance publicado em 1937, que retrata um grupo de crianças e adolescentes abandonados a viverem nas ruas de São Salvador da Baía, "Margem" fala de "jovens em risco, na periferia da vida (...) desconstruído e reconstruído pela escrita de Joana Craveiro", como se lê na apresentação do espetáculo, no `site` do Teatro Nacional São João (TNSJ), no Porto, que acolheu em 2020, depois da estreia em 2018, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

Ao diálogo entre a coreografia de Victor Hugo Pontes e o livro de Jorge Amado, sobrepõe-se assim "uma segunda camada, a das histórias de vida, recolhidas em pesquisa prévia, de crianças institucionalizadas da Casa Pia e do Instituto Profissional do Terço, e ainda uma terceira, feita das memórias e experiências dos próprios intérpretes e do seu processo de construção do espetáculo", acrescenta o texto de apresentação.

"A meio caminho entre a dança e o teatro documental, movido por uma banda sonora urgente e tribal, é assumidamente um trabalho `muito político`. Racismo, sexo, revolução e morte afloram igualmente, mas há uma energia vibrante a percorrer `Margem`, e essa energia persiste e resiste", conclui o texto da folha de sala do TNSJ.

Quanto a "Frida Kahlo", de Cláudia Gaiolas, terá quatro apresentações em Cádiz, em espaços públicos e colégios, entre 22 e 25 de outubro.

"Frida Kahlo" faz parte de uma série de quatro espetáculos criados por Cláudia Gaiolas, a partir da coleção de livros Antiprincesas, editada pela Tinta-da-China e a Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural de Lisboa (EGEAC), sobre mulheres que marcaram a História: a pintora mexicana Frida Kahlo, a compositora e cantora chilena Violeta Parra, a militar boliviana de origem indígena Juana Azurduy e a escritora brasileira Clarice Lispector.

A presença portuguesa em Cádiz é apoiada pela DGArtes, segunto este organismo, "devido à relevância do FIT de Cádiz, para a promoção e afirmação da presença da cultura e da criação artística contemporânea portuguesa em Espanha e no espaço Iberoamericano", assim como "pela relevância da participação dos artistas e programadores portugueses para os objetivos de programação do festival".

O Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz, fundado em 1986, é organizado pelo Ayuntamiento de Cádiz com a Fundación Municipal de Cultura, e apoio do Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

A 37.ª edição conta com a participação de dez países, 20 espetáculos e quatro produções e coproduções internacionais, a apresentar até ao próximo dia 30 de outubro.