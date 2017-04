Maria Teresa Maia Gonzalez candidata a prémio literário ibero-americano

Lusa 20 Abr, 2017, 19:30 | Cultura

O prémio literário, no valor de 28 mil euros, foi criado em 2005 pela Fundación SM (México) para distinguir autores que "desenvolveram uma carreira literária de excelência no âmbito do livro infantil e juvenil" no espaço ibero-americano, em língua portuguesa ou espanhola.

O vencedor do galardão será anunciado em setembro e o prémio será entregue em novembro na Feira do Livro de Guadalajara.

Em anos anteriores, foram candidatados ao prémio, por proposta da Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas, autores como António Torrado, Alice Vieira, Luísa Ducla Soares e António Mota.

Nascida em Coimbra, em 1958, Maria Teresa Maia Gonzalez já publicou mais de uma centena de livros direcionados sobretudo para crianças e jovens, em coleções como "Profissão: Adolescente", "Um palco na escola" e "Zoomanias".

Dedicada à literatura para a infância desde finais dos anos 1980, Maria Teresa Maia Gonzalez é autora ainda de "A lua de Joana" e co-autora de "O Clube das Chaves", com Maria do Rosário Pedreira.

A doença e a morte, o medo, o respeito pela natureza e a amizade são temas que atravessam os livros da autora, muitos deles incluídos no Plano Nacional de Leitura e traduzidos para cerca de uma dezena de países.

Esteve por duas vezes nomeada para o prémio literário sueco Astrid Lindgren Memorial Award.