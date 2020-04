Marinha Grande assinala 25 de Abril com concerto `online` de Paulo de Carvalho

"Este ano, devido à pandemia e à necessidade de distanciamento social, teremos uma celebração do 25 de Abril diferente do habitual na Marinha Grande. No entanto, nunca deixaríamos de celebrar este grande dia", afirmou a presidente da Câmara, Cidália Ferreira.

Do programa, que será transmitido em formato digital, haverá mensagens de profissionais de saúde, de lares e das forças de segurança sobre o 25 de Abril, músicas de Zeca Afonso e um concerto exclusivo de Paulo de Carvalho.

A celebração começa no dia 24, pelas 22:35, com um espetáculo da Taramela-Música Raiz Popular, com temas alusivos ao músico José Afonso.

Seguem-se o concerto exclusivo acompanhado ao piano de Paulo de Carvalho, a interpretação do tema "Grândola", pelo Coro Juvenil do Agrupamento de Escolas da Marinha Grande e convidados, com orientação `online` de João Pereira, e a interpretação do Hino Nacional, por Sónia Santos.

Cidália Ferreira vai discursar às 00:00, seguindo-se a exibição de vídeos da RTP sobre o 25 de Abril na Marinha Grande.

No dia 25, haverá transmissão da sessão da Assembleia Municipal evocativa do 25 de Abril, com discursos do presidente da Assembleia Municipal, da presidente da Câmara e das forças políticas com assento naquele órgão.

O Município da Marinha Grande também se associa ao apelo da Associação 25 de Abril para que todos cantem "Grândola Vila Morena" e o Hino Nacional, a partir das janelas de sua casa.

Às 16:00, decorre o concerto de Paulo de Carvalho, gravado em exclusivo na Marinha Grande.

Cidália Ferreira convida "todos os munícipes a assistirem `online` a estas comemorações para se continuar a evocar os valores conquistados pela revolução".

"Num momento em que estamos privados da nossa liberdade de movimentos, nunca devemos esquecer os valores do respeito pelo outro, da responsabilidade social e da união, para que possamos vencer e ultrapassar esta fase".