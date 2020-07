Mário Cláudio confessa surpresa por vencer Grande Prémio de Romance e Novela

Foto: Lusa

O escritor é o vencedor do Grande Prémio de Romance e Novela atribuído pela Associação Portuguesa de Escritores, com o livro "Tríptico da Salvação". O escritor recebe a distinção com satisfação e com a surpresa que confessa à jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues.