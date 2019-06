Mário Cláudio recorda Agustina "como mestra e grande amiga"

Lusa03 Jun, 2019, 20:16 | Cultura

"Vou recordá-la primeiro como um leitor apaixonado da obra, e depois como mestra, alguém que me ensinou muito sobre o que é a escrita e a vida literária. (...) Depois, vou recordá-la como uma amiga, com quem partilhei muitos dias da minha vida, com um diálogo muito ameno e enriquecedor para a minha parte, e que se tornou absolutamente inesquecível", afirmou, numa conversa por telefone com a Lusa.

Para o escritor portuense, a autora de "A Sibila" (1954) "vai ficar como uma grande figura do século XX, talvez a maior figura na área da ficção", pedindo ainda assim que seja feito "um trabalho de tratamento e divulgação da sua obra".

"Estamos habituados a ver os autores serem pouco favorecidos pelas instâncias que podem divulgá-los, até internacionalmente. (...) A Agustina foi penalizada nessa dimensão, foi muito pouco traduzida, e isso aconteceu também porque não houve um esforço por parte das entidades que o podem fazer", referiu.

A escritora Agustina Bessa-Luís, que em 2004 recebeu os Prémios Camões e Vergílio Ferreira, morreu hoje, aos 96 anos, no Porto, disse à Lusa fonte da família.

Nasceu em 15 de outubro de 1922, em Vila Meã, Amarante, e encontrava-se afastada da vida pública, por razões de saúde, há perto de duas décadas.

O nome de Agustina Bessa-Luís destacou-se em 1954, com a publicação do romance "A Sibila", que lhe valeu os prémios Delfim Guimarães e Eça de Queiroz.

Recebeu igualmente o Grande Prémio de Romance e Novela, da Associação Portuguesa de Escritores, em 1983, pela obra "Os Meninos de Ouro", e em 2001, com "O Princípio da Incerteza I - Joia de Família".

Foi distinguida pela totalidade da sua obra com o Prémio Adelaide Ristori, do Centro Cultural Italiano de Roma, em 1975, e com o Prémio Eduardo Lourenço, em 2015.

Sobre Agustina, o ensaísta Eduardo Lourenço disse, em declarações à Lusa, no final da cerimónia da entrega do prémio com o seu nome, que é uma autora "incomparável", a "grande senhora das letras portuguesas".

Foi condecorada como Grande Oficial da Ordem de Sant`Iago da Espada, de Portugal, em 1981, elevada a Grã-Cruz em 2006, e com o grau de Cavaleiro da Ordem das Artes e das Letras, de França, em 1989, tendo recebido a Medalha de Honra da Cidade do Porto, em 1988.

Questionada sobre o que escrevia, a autora disse, num encontro na Póvoa de Varzim: "É uma confissão espontânea que coloco no papel".

A cerimónia fúnebre da escritora Agustina Bessa-Luís decorrerá na terça-feira, na Sé Catedral do Porto, seguindo depois para o cemitério do Peso da Régua, Vila Real, onde será sepultada "na intimidade da família", revelou hoje o Círculo Literário Agustina Bessa-Luís.

O Governo decretou um dia de luto nacional, pela morte da escritora, na terça-feira.