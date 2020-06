Mário de Carvalho foi o vencedor do Grande Prémio de Crónica e Dispersos Literários

O Grande Prémio de Literatura Crónica e Dispersos Literários, que é atribuído em conjunto com a Câmara Municipal de Loulé, foi decidido por unanimidade.



Em comunicado, o júri justificou a escolha do livro de Mário de Carvalho, editado pela Porto Editora, por apresentar "plena conjugação com a linha característica do género da crónica na tradição literária portuguesa".