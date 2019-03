Mário Laginha e Abe Rábade no "Jazz na Caixa" em Famalicão

Lusa21 Mar, 2019, 13:02 | Cultura

A iniciativa, que vai para a sua terceira edição, foca-se este ano nos instrumentos.

O primeiro fim-de-semana será preenchido por três concertos de piano a solo, em que o público partilha o palco com os pianistas Abe Rábade (dia 05), Mário Laginha (dia 6) e João Paulo Esteves da Silva (dia 7).

Ao longo da semana, estão programados dois `workshops`, um dos quais de introdução ao jazz para jovens estudantes de música, dos 8 aos 14 anos, e o outro, intitulado "Jazz com Arco", que convida jovens músicos de conservatório a experienciarem a improvisação do jazz moderno.

O resultado deste último `workshop` será interpretado ao vivo no dia 13 de abril, com a presença de dois músicos convidados, designadamente Hugo Correia (contrabaixo e violoncelo) e Manuel Maio (violino).

O Jazz na Caixa termina no dia 14, estando o último concerto a cargo do guitarrista português Bruno Santos, da dupla Mano a Mano, que em Famalicão irá partilhar o palco com Rita Redshoes.

Os concertos vão decorrer no auditório da Associação Teatro Construção (ATC), em Joane, "num ambiente intimista e descontraído, com o público a partilhar o palco com os músicos, a ouvir um bom som e a saborear um champanhe".

A organização é da Associação Luso-Galaica para a Promoção do Jazz - Eixo do Jazz, em parceria com a Associação Teatro Construção (ATC) e a Câmara de Famalicão.

Desmistificar a ideia generalizada de que o jazz é para elites, é um dos principais objetivos do evento.

No Jazz na Caixa, o público pode assistir a um concerto "num ambiente intimista e descontraído, com o público a partilhar o palco com os músicos, a ouvir um bom som e a saborear um champanhe".

Os bilhetes custam oito euros para o público geral, seis euros para os associados do Eixo do Jazz e ATC e de 4 euros para os portadores do Cartão Jovem.

Para menores de 14 anos, a entrada é gratuita.