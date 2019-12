Marionetas de Alcobaça atraíram em 2019 mais de 15.800 espetadores de oito países

O balanço divulgado hoje pela companhia dá nota de "15.896 espetadores" a assistirem às "107 apresentações em 28 localidades" de "oito países".

No total foram 11 produções diferentes, apresentadas pela S.A. Marionetas ao longo de 2019, ano em que a companhia de Alcobaça estreou dois espetáculos: "Consonância", com o pianista Daniel Bernardes, e "A Viagem de Sophia", com texto de Sophia de Mello Breyner Andresen, quando se assinala o centenário do nascimento da escritora.

As produções subiram a palco em países como a Roménia (onde o espetáculo "etc..." arrecadou o prémio Internacional Gulliver Júnior), Espanha, França, Bélgica, Eslováquia, São Tomé e Príncipe e Angola.

Em Portugal, a Companhia apresentou-se em Sintra, no Festival Imaginário, e em São João da Madeira, no Festival Hat Weekend, onde dirigiu o espetáculo comunitário "Lúmen -- uma história de amor".

Entre as organizações anuais da companhia voltou a destacar-se o Festival Marionetas na Cidade, em Alcobaça.

A 22.ª edição do festival decorreu ao longo de quatro dias, que reuniram em Alcobaça nove companhias, 11 produções e 21 apresentações, uma das quais estreia nacional, e ainda a exposição "Marionetas do Mundo".

A mostra, composta pelo espólio da companhia S.A. Marionetas, esteve patente no Museu do Vinho de Alcobaça, onde "em 30 dias teve 768 visitantes", refere um comunicado da S.A. Marionetas.

Pela quinta vez consecutiva, o festival teve o selo de qualidade europeu Europe for Festival Festivals for Europe (EFFE).

A companhia particiou ainda no EFFE Summit, em Lisboa, no TEDx Alcobaça e na 1.ª Feira Ibérica de Teatro, no Fundão.

A atividade internacional da S. A Marionetas contou este ano com o apoio do Camões - Instituto para a Cooperação e a Língua, do Centro Cultural Português de São Tomé e Príncipe e do Arte Institute.

Em Portugal mantém o apoio do município de Alcobaça, onde está sediada há 22 anos.

A S.A. Marionetas -- Teatro e Bonecos é uma companhia profissional que, desde 1979, produz originais em português, promovendo e divulgando o Teatro de Marionetas.

Organiza, desde 1998, o Festival Marionetas na Cidade (Alcobaça) tendo participado em diversos festivais em Portugal, e representado o país em Itália, Alemanha, França, Espanha, Inglaterra, País de Gales, Escócia, Itália, República Checa, China, Eslováquia, Macau, Cazaquistão, Indonésia, Coreia do Sul, Turquia, Áustria, Irão e Tailândia.

Desde 1997 já criou 51 produções originais e recebeu dezenas de prémios nacionais e internacionais.