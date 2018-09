Marionetas de cinco países em festival na cidade de Alcobaça

Lusa24 Set, 2018, 10:06 / atualizado em 24 Set, 2018, 10:07 | Cultura

O festival Marionetas na Cidade, organizado pela companhia S.A.Marionetas - Teatro & Bonecos, é "um dos eventos mais antigos dedicados à arte da marioneta", em portugal, este ano a cumprir a 21.ª edição em Alcobaça.

A iniciativa que a companhia considera mostrar "o melhor que se faz cá dentro e lá fora", em termos de teatro de bonecos, conta nesta edição com a participação de 11 companhias de vários pontos de Portugal e de países como Espanha, França, Reino Unido e Grécia.

De Espanha, a companhia Cia Ele traz o seu mais recente trabalho, "Roulettes", que gira à volta de Ramiro Ramirez, um velho homem com hábitos certos, que faz o seu passeio diário.

Títeres Alakrán, também de Espanha, conta a história de um feirante de roupa, desesperado pelas parcas vendas, que se vê surpreendido pela aparição de um empresário de renome mundial, que lhe compra tudo.

Noisy Oyster, do Reino Unido, mostra em Alcobaça "Plain Bob", um espetáculo sem palavras, com mimica, música e efeitos sonoros.

"A cabana de Pépé" surge pela mão da Cinemarionnettes Compagnie Théâtres de Marionnettes, de França, para surpreender o público com "um pequeno teatro ambulante, que deambula entre a multidão, com uma estranho personagem", divulgou a organização do festival.

Da Grécia o Bufos Puppet Theatre chega com "Rembetiko", retratando um estilo musical surgido nos anos 20, através de músicos tradicionais e de imigrantes turcos.

Entre os portugueses destacam-se Companhia Marimbondo (Lousã), Jangada Teatro (Lousada), Folia Teatro com Marionetas (Lisboa), Era Uma Vez (Évora) e Marionetas da Feira (Santa Maria da Feira), que se juntam à companhia de Alcobaça que, ao longo do festival, tem procurado "descobrir artistas e projetos emergentes no panorama nacional".

"Marcam presença nas ruas e nos palcos praticamente todas as estruturas profissionais deste país e muitas estrangeiras", refere a S.A. Marionetas num comunicado de divulgação do festival, que arranca no dia 04 de outubro (quinta-feira), com espetáculos para as escolas, e que se prolonga até domingo, com as marionetas a subirem ao palco em praças, mercados e salas de teatro da cidade.

Depois de 20 edições realizadas, a companhia de Alcobaça considera que o trabalho que se comprometeu fazer, "ao longo de todos estes anos, foi feito", ressalvando que, atualmente, "existem vários eventos de formato idêntico dedicados à arte da marioneta, espalhados pelo país", em relação aos quais reclama "alguma culpa desta realidade".

A Companhia promete para depois da 21.ª edição algumas novidades (ainda não divulgadas) no formato do festival organizado desde 1998, como o culminar de uma série de espetáculos realizados pela S.A. Marionetas ao longo desse ano, para comemorar o primeiro ano como estrutura profissional.

Todos os espetáculos do festival "Marionetas na Cidade" são de entrada gratuita.