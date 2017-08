Mariza, Bonga, Trevo e Tais Quais abrem Festival O Sol da Caparica

Lusa 10 Ago, 2017, 07:28 | Cultura

O festival prolonga-se até domingo de manhã, no parque urbano da Costa de Caparica, em Almada, e do cartaz fazem parte Mafalda Veiga, Xutos & pontapés, Carlos do Carmo, António Zambujo, Virgul e Bispo, que atuam na sexta-feira, Trovante, Os Tubarões, Matias Damásio, Sean Riley & The Slowriders, Samuel Úria e os Quatro e Meia, que atuam no sábado, sendo o domingo para o público infanto-juvenil, com Rita Guerra e Capicua & Pedro Geraldes, entre outros.

"A Língua Portuguesa é o vetor mais forte e, ao mesmo tempo, um forte ponto de encontro" d`O Sol da Caparica, salientou o vice-presidente da Câmara Municipal de Almada, José Gonçalves, na apresentação do certame que estreia o anfiteatro, segundo traça do arquiteto Aleque Ming, construído no Parque de Santo António.

O anfiteatro acolhe o projeto de Rui Miguel Abreu "Jardins Sonoros", a Lisbon Poetry Orchestra, que apresenta hoje "Poetas Portugueses Agora", na sexta-feira, "José Afonso e Adriano Correia de Oliveira" e, no sábado, "Debaixo da Língua".

Ao longo do festival, no anfitetaro, serão exibidos, durante os três primerios dias, cerca de 200 filmes da Monstra - Festival de Animação de Lisboa.

O diretor artístico do festival, António Miguel Guimarães, disse que, sendo O Sol da Caparica "centrado na Língua Portuguesa, não está excluído qualquer outro idioma", mas pretendia que esse outro idioma se apresentasse "de forma natural e em parceria com um músico lusófono".

"Surpreendentes", prometem ser os Tais Quais, grupo cuja semente foram os Rio Grande e que é constituído por Vitorino, Tim, Vicente Palma, Celina da Piedade, Paulo Ribeiro e Sebastião.

"Vamos ser surpreendentes, nós temos um espírito de acampamento e que é a ideia para este festival. Quando vamos para um palco nunca sabemos o que pode acontecer, sabemos as músicas, mas o desempenho de Jorge Serafim [apresentador e contador de histórias] surpreende-nos a nós próprios em palco", disse à agência Lusa Celina da Piedade.

Os Tais Quais fecham hoje o palco SIC/RFM, cujo cartaz inclui o DJ Nuno Calado, HMB, Regula, Criolo e Mariza.

A programação d`O Sol da Caparica divide-se por quatro palcos e três espaços, um deles é totalmente dedicado aos praticantes de `skate`, e outro é dedicado ao surf. No Lounge Floresta, além da exposição "Ruar" apresenta-se "Folclore Digital", por VJ Suave, durante todo o festival.

A programação d`O Sol da Caparica está disponível em www.osoldacaparica-festival.pt.