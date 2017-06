Marquesa de Alorna e Ferreirinha biografadas em livros para os mais novos

Lusa 16 Jun, 2017, 19:35 | Cultura

"Marquesa de Alorna, querida Leonor", escrito por Luísa Paiva Boléo, e "Antónia Ferreira, a desenhadora de paisagens", de João Paulo Cotrim, são os mais recentes títulos da coleção "Grandes Vidas Portuguesas", que reúne biografias para os mais novos sobre figuras relevantes de Portugal.

Ambas foram "mulheres à frente do seu tempo", uma no domínio das artes e outra na produção de vinho do Porto, como recorda a editora Pato Lógico, que publica a coleção em parceria com a Imprensa Nacional Casa da Moeda e que reúne já mais de uma dezena de volumes, todos com ilustradores diferentes.

Aristocrata e poetisa, Leonor de Almeida Portugal nasceu em 1750, viveu a adolescência reclusa num convento, por causa do escândalo envolvendo os Távoras, e só mais tarde, já adulta, se tornou numa influente patrona das artes.

"Esta jovem mulher tem sede de liberdade e depois de alguns meses de descanso e encontros com parentes e amigas, percebe que o país não está preparado para a sua abertura de espírito e rebeldia", escreve Luísa Paiva Boléo nesta biografia ilustrada por André Carrilho.

Quando a Marquesa de Alorna morreu, com 89 anos, em 1839, Antónia Ferreira tinha 28 anos. Era conhecida como Ferreirinha, ou Dona Antónia, empresária bem sucedida num mundo de homens, que herdou do pai as vinhas e a produção de vinho do Porto.

João Paulo Cotrim escreveu e Pedro Lourenço ilustrou a biografia desta mulher que morreu em 1896, aos 84 anos, deixando um património e um legado que perduram até hoje.

Os dois livros serão apresentados no sábado à tarde, na Feira do Livro de Lisboa.

"Marquesa de Alorna, querida Leonor" e "Antónia Ferreira, a desenhadora de paisagens" juntam-se a uma coleção da qual fazem parte biografias de, entre outros, Ana de Castro Osório, José Saramago, o soldado Milhões, Salgueiro Maia, Alfredo Keil e Aristides de Sousa Mendes.