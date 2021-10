Marta Madureira é a autora em destaque na Festa da Ilustração em Setúbal

"O propósito é mesmo celebrar a ilustração. Tentamos sempre ser uma surpresa, com trabalhos originais dos autores convidados", afirmou à agência Lusa o `designer` José Teófilo Duarte, um dos criadores da Festa da Ilustração, cujas exposições abrem ao público no sábado.

Este ano, a Festa da Ilustração conta com cerca de uma dezena de exposições, entre as quais "A vida das coisas (e ainda algumas coisas da vida)", de Marta Madureira, ilustradora, `designer` de comunicação, docente e cofundadora da editora Tcharan.

Na Casa da Cultura será possível rever o trabalho da autora na edição de livros para a infância e ainda algumas peças em cerâmica. "Será uma exposição muito virada para a infância", explicou José Téofilo Duarte.

Marta Madureira, 44 anos, já assinou ilustrações para obras como "O país das pessoas de pernas para o ar", de Manuel António Pina, "A crocodila mandona", de Adélia Carvalho, e "Tiago, o coleccionador-quase-nuvem", de Vanessa Mendes Martins.

Na Festa da Ilustração, este ano, haverá ainda exposições dedicadas, por exemplo, ao autor canadiano, que é quase português, Pierre Pratt, ao cartoonista Vasco, que morreu em julho passado, e ao designer José Brandão, a propósito dos desenhos que fez para a capa do disco "Coro dos tribunais", de José Afonso.

Destaque ainda para a "exposição surpresa" para descobrir o desenhador e poeta João Carlos Celestino Gomes (1899-1960).

"É uma exposição surpresa porque ele estava completamente esquecido e o Jorge Silva, que está a fazer uma história da ilustração e do design em Portugal descobriu-o", explicou José Teófilo Duarte.

O autor, que em matéria de artes gráficas assinava apenas João Carlos, "constrói, no seu horror ao vazio, uma emocionante epopeia gráfica, à margem do modernismo oficial e estilizado da Política do Espírito do Estado Novo", escreveu Jorge Silva, no programa oficial da Festa da Ilustração.

Durante este festival dedicado à ilustração, que se estenderá até novembro, o desenhador André Ruivo terá uma exposição e apresentará o livro "Vírus", fruto de desenhos feitos durante a pandemia, e as autoras Yara Kono e Maria Remédio assinam uma mostra de ilustração em colagem a quatro mãos.

O autor e ilustrador Tiago Manuel irá expor a partir do livro "Sai do meu filme", e é dado ainda espaço a uma mostra coletiva com trabalhos de ilustradores do concelho de Setúbal.

Em paralelo, a Festa da Ilustração contará, por exemplo, com uma feira de artes gráficas e concertos, nomeadamente do músico Suave e da `rapper` Mynda Guevara.

Casa da Cultura, Livraria Culsete, Casa Bocage, A Gráfica - Centro de Criação Artística e Museu do Trabalho Michel Giacometti são alguns dos espaços que acolherão a Festa da Ilustração, cuja primeira edição aconteceu em 2015.