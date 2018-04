Matosinhos recebe em julho tributo a Nelson Mandela com Steven Tyler e Bob Geldof

Lusa09 Abr, 2018, 16:08 | Cultura

Este tributo musical, hoje apresentado em Matosinhos, "visa valorizar o legado de inspiração de Mandela para a mudança social através da paz e do diálogo", beneficiando a Fundação Nelson Mandela e instituições de beneficência portuguesas locais, incluindo a Apela -- Associação Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica.

No ano em que se assinalam os 100 anos do nascimento do histórico político sul-africano, o NMMT contará com a presença da atriz norte-americana Alfre Woodard, nomeada para os Óscares e premiada com quatro Emmys, da antiga secretária, porta-voz e assessora de Nelson Mandela, Zelda La Grange, bem como do vocalista dos Aerosmith, Steve Tyler, com a sua Loving Mary Band.

Entre as primeiras confirmações internacionais contam-se o cantor e compositor Bob Geldof, o escritor, rapper e produtor Wyclef Jean com o senegalês Youssou N`Dour, o Soweto Gospel Choir e o cantor e guitarrista cubano Pablo Milanés.

Rui Veloso e Jimmy P são os nomes nacionais para já anunciados no evento cujas receitas vão reverter na totalidade para as instituições de beneficência.

Este tributo, apresentado pela Câmara de Matosinhos e pela Embaixada da África do Sul, juntamente com a Score Music em associação com a Thirty-Three Productions, insere-se nas comemorações do 100.º aniversário do nascimento do Prémio Nobel da Paz nascido em Mvezo, a 18 de julho de 1918.

Para as comemorações do centenário, acrescentou a organização, o escultor português José Rodrigues doou uma das suas peças para homenagear Nelson Mandela.

Telmo Fernandes, da Score Music, entidade responsável pela organização do NMMT em Portugal, afirmou, em comunicado, que este festival "materializa a necessidade de consciencializar as pessoas para o que acontece no mundo e perpetua o exemplo deixado por Mandela, evidenciando a sua história".

"Há ainda muitas populações que vivem com muito pouco. A iliteracia ainda está presente no mundo e ainda existem muitas crianças a quem lhes é negado o acesso às necessidades básicas", disse o responsável, adiantando que, através deste festival, pretende-se contribuir "para a mudança e globalizar a filosofia de Nelson Mandela".

O objetivo do NMMT "é contribuir para a construção de uma sociedade justa que lembre o seu passado, ouça as vozes, busque a justiça social para todos e apoie a educação e a saúde com um espírito de unidade e paz, e esperança para toda a humanidade", acrescentou a organização.

Um dos políticos mais conhecidos e respeitados do mundo, Nelson Mandela, também conhecido como Madiba, morreu em 05 de dezembro de 2013, aos 95 anos.

Mandela, que esteve preso 28 anos (1962-1990), acusado de sabotagem e luta armada contra o governo racista da África do Sul, tornou-se, em 1994, no primeiro Presidente negro do país, ao ser eleito nas primeiras eleições livres e multirraciais.

Mandela, que em 1993 recebeu o Nobel da Paz juntamente com Frederik de Klerk, governou África do Sul até 1999 e tornou-se num dos principais estadistas do século, como referência na luta contra a segregação racial, e visto pelos seus compatriotas como o patriarca da "nação do arco-íris".

Após o fim do mandato, Mandela voltou-se para a causa de diversas organizações sociais e de direitos humanos, como o apoio à campanha de recolha de fundos contra a SIDA, chamada 46664 - número que evoca a sua ficha prisional.