Matosinhos recebe exposição com 60 projetos de 20 estúdios de design de Macau

Lusa17 Jun, 2019, 14:01 | Cultura

Com curadoria de Emanuel Barbosa e James Chu, a exposição permite um olhar sobre o design feito em Macau após a transferência de soberania para a China, explicou hoje a câmara municipal, em comunicado.

Projeto conjunto do Macau Design Centre e da Associação Cultural Portuguesa, em parceria com a esad---idea Investigação em Design e Arte e a Casa do Design, a exposição dá a conhecer o atual panorama criativo de Macau em áreas como o design de cartaz, de livros, de `branding´, de embalagem, de produto e de `projection mapping`.

Em destaque estará o trabalho criativo de gabinetes como o Jan Design, o Chii Design, o Cliffs Studio, o Rampages Studio ou o Shidu Art Consultants.

"Design Macau XX" é de entrada gratuita e ficará patente na sala de exposições do piso zero da Casa do Design até 18 de agosto.

Na nota de imprensa, a autarquia refere que a transferência da soberania de Macau de Portugal para a China, oficializada em 20 de dezembro de 1999, constituiu um momento marcante na história dos dois países.

Com a chegada dos portugueses no século XVI, Macau tornou-se numa importante porta de entrada da civilização e da cultura ocidental na China. Durante 400 anos, o intenso intercâmbio de culturas ocidentais e orientais moldou uma identidade muito própria para o território que foi o primeiro entreposto europeu na China e a última colónia europeia no país, acrescentou.

"Após 1999, o ritmo e dinâmica do território alteram-se radicalmente. Crescentemente influenciada pela cosmopolita vizinhança de Hong-Kong e pela economia chinesa, a identidade cultural macaense deu origem a um inventivo processo de criação na área do design, que a exposição "Design Macau XX" agora procura dar a conhecer", sublinhou.