Medina anuncia verba de 5 milhões de euros para o próximo Orçamento Participativo de Lisboa

Lusa09 Mai, 2019, 21:08 | Cultura

O anúncio foi feito esta noite por Fernando Medina (PS), durante a cerimónia de apresentação dos vencedores da edição deste ano do OP de Lisboa.

"No próximo ano vamos duplicar o orçamento. Não vão ser 2,5 milhões de euros, mas cinco milhões destinados aos projetos dos cidadãos", sublinhou o autarca.

Além da intenção de duplicar o orçamento, o município pretende também na próxima edição dar ainda mais destaque aos projetos de cariz ambiental.

"Queremos dar espaço às iniciativas dos cidadãos relacionadas com todo o avanço da nossa agenda ambiental. Seja na área dos espaços verdes, ciclovias, sistemas de poupança de energia, seja na área relativa aos resíduos e reciclagem, seja aos projetos dos parques infantis, seja em matéria de projetos relativamente à eficiência na utilização da água", explicou.

Na edição deste ano, a autarquia de Lisboa já avaliou projetos com selo verde, analisados com base em critérios como a capacidade de mitigar e adaptar-se às alterações climáticas, de promover a mobilidade sustentável e a diminuição da poluição do ar e ruído e de respeitar a natureza e a biodiversidade.

Neste âmbito, os três projetos que mereceram a distinção de selo verde foram respeitantes à criação de um espaço de incubação e dinamização na Penha de França, um projeto de mobilidade em Campolide e a requalificação da rua Adelino Nunes, na freguesia oriental de Marvila.

A 11.ª edição do OP de Lisboa recebeu um total de 539 propostas, mais 105 do que no ano transato.

Para esta edição, foi disponibilizado um valor global de 2,5 milhões de euros, sendo um milhão destinado ao "conjunto dos projetos transversais, projetos de âmbito transversal a toda a cidade", cujos valores unitários não poderão "ultrapassar os 300 mil euros", e 1,5 milhões de euros para os "projetos locais".

A votação decorreu entre 29 de outubro e 21 de abril, através de várias plataformas ou presencialmente.

O projeto mais votado foi a construção de uma estátua de homenagem ao Pupilo do Exército, que recebeu 5.591 votos e uma verba de 80 mil euros.