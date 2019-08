Meio século de uma das fotografias mais célebres da história da música

A imagem dos quatro músicos a atravessar uma passadeira viria a tornar-se a capa do 12º álbum do grupo, e uma das fotografias mais célebres da história da música.



Desde então Abbey Road tornou-se numa espéce de lugar de culto para os admiradores da banda.



Todos os dias admiradores dos Beatles tentam recriar a fotografia.



Hoje, 50 anos após a fotografia original ter sido feita, milhares de pessoas passaram pelo local para assinalar a data e alguns tentaram mesmo imitar-lhes a roupa.



Menos de um ano depois do disco "Abbey Road" ter sido lançado, o grupo viria a separar-se.



Para assinalar os 50 anos deste que foi o penúltimo disco dos Beatles, foi anunciada uma reedição especial do álbum que será lançada em setembro.