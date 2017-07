Partilhar o artigo Meio século do Coral de São José celebrado com soprano Elisabete Matos nos Açores Imprimir o artigo Meio século do Coral de São José celebrado com soprano Elisabete Matos nos Açores Enviar por email o artigo Meio século do Coral de São José celebrado com soprano Elisabete Matos nos Açores Aumentar a fonte do artigo Meio século do Coral de São José celebrado com soprano Elisabete Matos nos Açores Diminuir a fonte do artigo Meio século do Coral de São José celebrado com soprano Elisabete Matos nos Açores Ouvir o artigo Meio século do Coral de São José celebrado com soprano Elisabete Matos nos Açores

Tópicos:

Coro Sinfónico, Elisabete Matos [o, Filarmonia Açoriana Coral, Sinfonietta,